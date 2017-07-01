北市環保局在低污染排放示範區抽檢中央社 (2017-07-01 11:50)
為了防治空氣污染，台北市環保局舉辦的「低污染排放示範區」1日正式上路，派員到中正紀念堂等觀光景點，稽查未定檢機車、93年前出廠之二行程機車以及101年前出廠，且未取得A2以上自主管理標章之柴油大客、貨車（含公車）及小貨車。中央社記者徐肇昌攝 106年7月1日
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