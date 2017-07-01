慶祝加拿大國慶 加航推限時優惠中央社 (2017-07-01 11:12)
(中央社記者邱俊欽桃園機場1日電)為慶祝加拿大國慶，加拿大航空從今天起推出台北直飛溫哥華經濟艙來回，以不到新台幣2萬元的未稅價優惠，提供旅客親身體驗專屬加拿大的獨特魅力。
為了歡度加國國慶，加拿大商會、加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大航空今天下午1時到晚間7時，在台北市客家文化園區舉辦加拿大國慶節活動，希望帶給為北台灣民眾滿滿的北美風情。
加拿大航空公司表示，剛開航不久的台北直接溫哥華航線，也將熱情響應國慶、推出全美洲驚喜價，從7月1日起至7月14日止，旅客只要到加拿大航空官網輸入促銷代碼「TWCDA17」，即可享台北直飛溫哥華經濟艙來回1萬9800元起(未稅)、豪華經濟艙來回3萬4290元起(未稅)的優惠價格。
另外，加拿大航空也特別提醒，這次官網限定的國慶促銷優惠不限航線，包括北美與中南美洲各城皆適用。
加航表示，加拿大被知名旅遊指南出版社「孤獨星球」(Lonely Planet)票選為2017年最棒旅遊國家，加國人民最喜歡在夏日裡，與親朋好友聚在戶外燒烤、伴著繚繞的美食香與酒香開懷話家常。1060701
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