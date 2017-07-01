黃色小鴨駕到 歡慶加拿大建國150週年中央社 (2017-07-01 10:50)
6層樓高，號稱全球最大的巨型黃色小鴨，當地時間6月30日抵達加拿大安大略省多倫多湖濱地帶，將參加7月1日至3日的Redpath湖濱嘉年華會，與當地民眾共同歡度加拿大建國150週年。（多倫多僑民李澤星提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 106年7月1日
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