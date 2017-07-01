黃色小鴨抵多倫多 民眾圍觀中央社 (2017-07-01 10:50)
號稱全球最大的巨型黃色小鴨，在加拿大建國150週年前夕，抵達多倫多湖濱地區。尚未正式公開，就已吸引大批民眾圍觀。（多倫多僑民李澤星提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 106年7月1日
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