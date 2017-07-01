美私家飛機迫降高速公路 墜毀起火燃燒中央社 (2017-07-01 10:33)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯30日專電）美國有架型號賽斯納310的輕型飛機，今天疑引擎失靈亟欲降落南加州聯絡橘郡的交通要道405公路，不幸墜毀起火燃燒，機身碎成片片殘骸，怵目驚心。
這起禍從天降的重大交通事故發生在上午，肇事的的小飛機賽斯納（Cessna）310自機場起飛沒多久，座艙駕駛隨即狂喊mayday求救。
根據「洛杉磯時報」（LA Times）取得柯斯塔梅薩（Costa Mesa）的約翰韋恩機場（John Wayne Airport）管制人員，當時與賽斯納310的通話錄音，飛機的右引擎似乎有狀況，且高度把持不住。
小飛機駕駛語氣急促說，回不了機場了，接下來就是有許多車行公路的目擊者，先聽聞巨大爆炸聲響，接著目睹火焰伴隨濃煙往天空直竄，飛機殘骸散落一地，他們相繼上傳推特等社群網站，推播事故當下的影音紀實。
警方說，飛機上除了男性駕駛還有個女性乘員，兩人受重傷送醫，同時波及飛馳於405公路的小卡車，所幸司機僅受輕傷，無大礙。
至於確切事故原因，警方仍在調查中。1060701
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