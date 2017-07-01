大學指考登場 考生留意天氣變化中央社 (2017-07-01 10:10)
大學指考1日開始一連舉行3天，1日上午天氣普遍炎熱，但氣象局提醒留意午後雷陣雨發生，考生應適時補充水分，並攜帶雨具備用。中央社記者孫仲達攝 106年7月1日
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