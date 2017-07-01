（中央社記者戴雅真倫敦1日專電）英國1名學生要從東北部的紐卡索（Newcastle）到倫敦訪友，但他沒有搭4小時火車，反而搭飛機繞道西班牙，意外的是，這樣反而更便宜。



21歲的佛尼斯（Joe Furness）在出發前一刻決定改變旅遊方式，因為他發現火車票要價78.5英鎊（約新台幣3150元），但是網路上找到的廉價機票只要26.98英鎊（約新台幣1100元），還可在西班牙停留12小時。



他於是搭了飛機到西班牙的美諾卡（Menorca），花了7.5英鎊租車兜風，還花了4英鎊喝雞尾酒。即使如此，還是比搭火車省下40英鎊。



佛尼斯表示，這顯示了英國的火車票價「貴得不可思議」。



他說，雖然這種旅遊方式不太適合趕時間的人，但是像他這種有時間的人，如果還想找點樂子，大可嘗試。



佛尼斯說，「我玩得很愉快，看了慶典，到處兜風，還遇見很多人。」他還拍了影片，紀錄這段從4個小時延長為22小時的旅程。



這也不是佛尼斯第一次靠廉價航空省錢。他上次要從紐卡索前往曼徹斯特，搭火車要64英鎊，他改繞道日內瓦，只要39英鎊。1060701