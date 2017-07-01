指考首日 考生注意高溫跟午後雷陣雨中央社 (2017-07-01 08:50)
（中央社記者余曉涵台北1日電） 中央氣象局表示，今天天氣白天仍然偏熱，全台高溫落在攝氏33度至35度，午後全台都有午後雷陣雨的可能，提醒考生要記得補充水分。
今天是大學指考第一天，各地天氣仍屬於高溫晴朗的天氣，中央氣象局預報員李孟軒說，今早偏熱，下午會有午後雷陣雨，雨勢可能還是會比較大一點，尤其中部以北地區。
高溫部分，李孟軒說全台高溫約落在33度至35度之間，提醒考生跟陪考家長要多補充水分，避免中暑。
至於菲律賓東方海面的熱帶擾動，李孟軒說，目前還是低壓，未來有增強的趨勢，但增強的幅度跟路徑都還需要再觀察。1060701
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