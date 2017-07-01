吳德榮：午後仍有大雷雨 未來一週悶熱中央社 (2017-07-01 08:40)
（中央社記者陳清芳台北1日電）今天是大學指考首日，氣象專家吳德榮指出，午後仍有大雷雨發生的機率，一直到下週六（8日）西半部高溫大約都在攝氏33至35度，東半部則在32至34度，不致有創記錄的高溫。
前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，除了午後對流之外，今天晨清菲律賓東方海面熱帶擾動雲系仍在發展，有待觀察台灣北部、東北部天氣是否會有些改變，4日起熱帶系統離開，又恢復為原來天氣型態。
吳德榮比較最新歐洲中期氣象預報中心（ECMWF）、美國海軍（NVG）及美國（GFS）模式的模擬，此熱帶系統將在週日、下週一（2、3日）前後，從台灣東側通過，只是遠近的差別，平均誤差達200、300多公里。
他說，今天至下週六因大環境為東南風，也輸入水氣，東半部迎風面有局部短暫陣雨的機率；上半天各地大都晴朗，午後山區有對流發展，受東南風導引，擴及西半部部分平地，午後有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、瞬間大雨現象。1060701
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