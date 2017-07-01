記者黃駿騏／桃園報導

「2017北橫探險節」7月8日起一連三個周末、日在北橫沿線陸續登場，今年所推出的三大主軸鐳戰大賽、溯溪尋秘、勇闖天堂路，分為三周在角板山、小烏來、慈湖提供遊客親身體驗。系列活動將由最特殊的草地生存遊戲～鐳戰大賽揭開序幕，獲得競賽的冠軍組，將可獲得大溪威斯汀飯店總統套房1泊2食外加下午茶價值24萬元的大獎。

「2017北橫探險節」將於7月8日至23日北橫沿線的慈湖、角板山、小烏來、拉拉山展開，除了角板山鐳戰大賽、小烏來溯溪尋秘、慈湖勇闖天堂路等三大主軸活動之外，還有狩獵、火鳥、後湖、涼夏、求生、星空探險等六大探險項目。

為廣為宣傳「2017北橫探險節」活動，桃園市政府30日於市府前廣場舉行記者會，桃園市長鄭文燦在市府觀旅局長楊勝評、原民局長林日龍的陪同中出席，市議員陳美梅、邱素芬、李柏坊、周玉琴也到場參加。

桃園市長鄭文燦在記者會中與來賓共同啟動「2017北橫探險節」。

鄭文燦指出，桃園升格後，市府發展巴陵吊橋高空彈跳、小烏來宇內溪溯溪等年輕人喜愛的活動；北橫是擁有特別生態的探險旅行地點，有很多露營基地，可以到泰雅族的生活領域內，體驗山林的美好。

北橫從慈湖、三民、角板山、東眼山到小烏來、羅浮、拉拉山，總長度超過50公里，有許多景點。市府持續推動復興區景點建設，包括設置羅浮至小烏來800公尺長的天空滑道；羅浮發展溫泉湯屋、泡腳區等景點；設置溪口吊橋長達303公尺、高低差23公尺，十分刺激。

桃園市長鄭文燦在記者會中進行大放送，鐳戰大賽5人送1人只要2900元。

觀旅局長楊勝評表示，「2017北橫探險節」三大主題分別是：

第一周「戰。前進戰役」鐳戰大賽，7/8-9於角板山大草坪及戰備隧道率先登場，限量50組每組6人，售價3480元（平均每人580元），裝備、紀念T恤、風味自助餐、打靶體驗全都包，市長鄭文燦特別加碼優惠，每組5人送1人只要2900元，歡迎上網報名搶好康。活動周邊還有好吃好玩的狩獵探險主題活動、泰雅紋面體驗區、狩獵弓箭探險區、胖卡美食專區，晚上伴隨著原民舞蹈及傳統炭火美食，還有火鳥探險的營火團康活動，讓冒險家們領略北橫夜晚之美。

第二周「水。溯溪尋秘」小烏來宇內溪溯溪，7/15-16主軸活動將聘請專業教練及安全裝備出擊具有挑戰性的垂降，刺激好玩的激流泳渡、小瀑布攀登，讓民眾盡情享受北橫的沁涼暢快。4梯次、每梯限量30人，每人只要市價5折750元。還有後慈湖探險活動，100元門票加碼送180元的蜜梅糕和100元的原民DIY體驗，即起開放網路報名。

第三周「生。勇闖天堂路」，每人50元在慈湖紀念雕塑公園現場報名，規劃了大型氣墊體驗設備，跳脫原有山訓場地限制，透過多樣的野外訓練挑戰關卡設計闖關活動，完成任務即可獲得寶藏。晚上在純淨無光害的拉拉山上巴陵，仰望欣賞北橫夏夜星海奧秘，讓達人帶你一起找星星。