情懷爆倉，原味傳奇！37《金裝傳奇》自首測以來人氣爆棚，各大主城區人流密集，甚至連NPC都被人流淹沒，玩家只能通過自動尋路來完成任務的交接。如今，市場上的傳奇遊戲層出不群，但是專注還原經典，追求簡單粗暴的實屬不多，37《金裝傳奇》恰好秉承這樣的理念，因而，一亮相就吸引了無數老玩家的湧入。

37《金裝傳奇》官網：http://www.37.com/jzcq/

[古剎封魔 以防為攻]

今日，37《金裝傳奇》首曝古剎封魔副本，作為經典塔防玩法，封魔副本的關鍵在於集攻防於一體，利用地理位置巧妙安排守衛的位置。兇猛的白豬王帶領著怪物大軍浩浩蕩蕩而來，古剎之地已是兵臨城下，要想扼住敵人的咽喉，在有效時間內消耗敵人的戰力，以防為攻便是上上之策。

[召喚法神 以一當十]

在37《金裝傳奇》中，玩家每日可進行3次古剎封魔副本，與比奇城的古剎封魔NPC對話之後，根據不同等級，則可分別進入普通封魔地圖和高級封魔地圖。古剎封魔開啟后，玩家每次可以召喚10至15個守衛，使用令牌還可召喚法師與法神，有它們的強勁戰鬥，古剎定能固若金湯，讓怪物大軍兵敗如山倒。

[末日審判 震懾全屏]

另外，在37《金裝傳奇》古剎封魔戰鬥過程中，玩家還可使用末日審判技能，強大的威力如同掃蕩一樣，分分鐘震懾全屏，該技能可購買並有一定的持續時間，因而在怪物集中時使用最為有效。時間用盡或者怪物全部死亡，玩家將自動回到比奇城古剎封魔NPC處，領取經驗獎勵，別忘了多倍領取經驗值可以飛速飆升！

37《金裝傳奇》是三七互娛極光網路自主研發，並持有正版授權的傳奇題材網頁遊戲。遊戲以半獸人入侵傳奇瑪法大陸為前提背景，講述了英雄們面對怪物入侵，殺敵護國，建立豐功偉績的奮鬥史。遊戲擁有精緻的畫面，復古逼真的音效，跌宕起伏的劇情，豐富多樣的系統，以及有趣而又不重複的玩法。走進37《金裝傳奇》專屬的瑪法大陸世界，一起體驗有情懷、有創新、有兄弟、有徵程的大世界。

37《金裝傳奇》官網：http://www.37.com/jzcq/

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