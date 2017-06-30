都說國產肥照劇辣眼睛？ 細數上半年八部高質量國產劇北京新浪網 (2017-06-30 17:02)
2017年已經過半，今年的國產電視劇質量明顯高過往年，6個月時間內竟有高達8部台播電視劇的豆瓣評分在8分以上。下面，小編就帶各位曆數這8部製作精良的優秀國產劇。
No.8 新版《射鵰英雄傳》 豆瓣評分8.0
這部戲初播並無太大反響，但口碑一路走高。如果不是有康慈線強行搶戲，這部戲的評分或許還會更高。有人認為李一桐是還原度最高的蓉兒扮演者，沒有之一。
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No.7 《星光燦爛》 豆瓣評分8.0
范偉主演，仍是扮演他最熟悉的形象：一個耿直不動變通的死腦筋，獨身闖蕩大城市，歷經波折后終於找打了自己生命的陪伴和意義。這是一部平凡人的奮鬥史，雖有雞湯的味道，但雞湯總是有營養的。
No.6 《花間提壺方大廚》 豆瓣評分8.1
名不見經傳，演員是並不出名，還有觀眾因為感覺女主角的樣貌過於平凡而棄劇。但該劇用高口碑的事實證明了，只要用心去創作去詮釋，沒有俊男美女的電視劇也許更精彩!
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No.5 《雞毛飛上天》 豆瓣評分8.2
張譯和殷桃主演，兩人分獲白玉蘭獎最佳男女主角獎項，電視劇也獲得了提名。雖然演技與情節都受到了行業的一致好評，然而收視率卻敗給了同期的青春偶像劇。很多觀眾是在頒獎以後，才重新回過頭來欣賞這部劇集的精彩表演的。
No.4 《大軍師司馬懿之軍師聯盟》 豆瓣評分8.3
目前正在熱播，吳秀波、劉濤、李晨、於和偉等主演。製作精良，是近年來少見的良心之作。但目前剛開播數日，口碑還有待持續觀察。
No.3 《人民的名義》 豆瓣評分8.3
2017年最火的主旋律電視劇，觀眾們紛紛為老戲骨們教科書式的表演所折服。然而在開拍之初，劇組卻幾度陷入讚助商撤資無法籌款的窘境。如果不是演員們自降身價，觀眾們恐怕還沒有這樣的眼福。
No.2 《大秦帝國之崛起》 豆瓣評分8.5
近幾年最成功的歷史劇之一。從裂變到縱橫再到崛起，雖然口碑一路下降，但仍有8.5分之高，足見這一系列劇的深入人心。建議沒有看過的觀眾，可以從第一季開始追起。
No.1 《白鹿原》 豆瓣評分8.9
幾度波折，歷經數審，還選擇避開《人民的名義》的風頭延後播出。但觀眾們的眼睛是雪亮的，口碑才是評價一部電視劇最真實的數據。雖然叫好卻不叫座，收視率遠遠不敵同期的《歡樂頌》，但電視劇版的《白鹿原》無疑是今年最優秀的電視劇，沒有之一。
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