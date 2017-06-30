毫無疑問，隨著智能移動端的發展，頁游市場進一步萎縮。正是這一尷尬局面，37《傳奇霸業》卻在6月大手筆推出5000萬返利計劃，逆流而上打破僵局，開創了頁游營銷的新方向，成功喚起了市場與玩家對精品頁游的關注。

[超明星IP產品，經典爆棚]

得益於37《傳奇霸業》的卓越品質和超明星IP傳奇的市場熱度，遊戲得到了近百萬忠實用戶粉絲的喜愛和支持。通過快速迭代版本內容，37遊戲對《傳奇霸業》這一IP進行了深耕挖掘，在六月重磅推出的「5000萬返利計劃」中，將「百萬現金獎池」這一福利真實回饋至用戶手中，如此大手筆的現金紅包發放，在同類產品市場中實屬罕見。與此同時，37遊戲還首次推出了首部真人+動漫的主題創意H5大片，在微信朋圈引發了熱議瘋轉現象，成功製造了話題熱門！

傳奇類用戶市場，是一個龐大且具有特殊情感凝聚的成熟玩家群體，除了看重產品本身的玩法趣味性，用戶更加註重情感共鳴聯繫。針對這一情況，37《傳奇霸業》通過遊戲的場景、怪物、角色等傳奇元素還原，搭配多元化、精細化、情懷化的深度用戶挖掘，在遊戲上線兩年之餘，還擁有如此的高人氣，再一次證明了37遊戲深厚的精細化運營力。37遊戲表示，一定會快速迭代版本內容，並持續進行市場投放，挖掘升華傳奇明星IP效應，讓用戶感受到傳奇這一獨有魅力的娛樂體驗所在。

[打造長線高收入產品]

近年來，隨著人口紅利用盡，頁游產品的宣傳規模和營銷手段幾乎覆蓋了潛在玩家，市場可拓展空間有限，而在面對質量與流量發展不對等的市場環境，呈現出了「劣幣驅逐良幣」的現象，在遭遇手游蠶食的頁游市場冷靜期，如何讓產品長期保持強勁的發展勢頭，成為真正的長線爆品，這無疑需要考驗產品返璞歸真的質量提升和發行商的長線運營能力。37遊戲在這一方面有著豐富經驗，比如37遊戲發行和運營的《大天使之劍》和《傳奇霸業》均是生命力旺盛的產品，發佈兩年以上仍然保持著高DAU和高流水。

37遊戲表示，對37《傳奇霸業》的投入未來並不會減少，隨著超明星IP效應的持續深耕發酵，《傳奇霸業》將增加更多模塊的人力，通過本次5000萬返利計劃的成功復盤，不斷優化用戶體驗，並給玩家帶來源源不斷的趣味遊戲內容體驗，同時繼續加深與用戶間的交流，構建以核心用戶為中心的服務管理體系，通過《傳奇霸業》與用戶間的情感牽絆，用個性情懷化的營銷方式，不斷提升遊戲品牌力，打造長線高收入產品！

未來，37遊戲還將繼續為廣大用戶玩家提供更優質的產品和服務，並獻身致力於中國遊戲事業的健康發展，我們的未來值得期待！

關於傳奇霸業：

《傳奇霸業》是由37遊戲極光網路自主研發，並獲得盛大正版授權的傳奇題材ARPG網頁遊戲。遊戲秉承傳奇經典設置，力求帶給玩家原汁原味的傳奇體驗。遊戲當中的人物、怪物均採用全新設計的高品質模型，動作更為自然，形象精緻生動；遊戲場景精美宏大，音效清晰逼真，營造出良好的遊戲氛圍，極具帶入感；華麗的技能和優良的操作手感帶來極致的戰鬥體驗，打怪PK更為爽快。尋昔日兄弟，戰熱血沙城，盡在《傳奇霸業》！

關注《傳奇霸業》官網：http://mir.37.com/