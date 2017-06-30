雖說夏日炎炎正好眠，這天天烈日當空的，不想上班的心情人皆有之，但現實很骨感，上班汪們只能穿上充滿度假感的職場裝乖乖擠上那基本沒有縫隙的高峰地鐵……是噠，喜聞樂見的新賽季開啟了，好興奮好興奮，而9377《寒刀》備受關注的跨服1V1也即將上線，好刺激好刺激，這次真的能讓咱們衝破伺服器次元壁，爭奪更高的榮譽嗎？

《寒刀》官網：http://hd.9377.com/

對於一個備受期待的待發系統來說，9377《寒刀》跨服1V1的先行版玩法應該和咱們現在的競技場系統有點關聯，所以今天咱們先聊一下9377《寒刀》競技場系統，就作為跨服前的一種練習吧！

在9377《寒刀》里，競技場是江湖中一個合法的解決爭端的途徑，受到所有武林人士的歡迎。玩家進入遊戲后可通過右上角圖標中的[競技大廳]圖標按鈕進入競技場頁面。

玩家每日可在9377《寒刀》競技場中挑戰10次，資金富裕的玩家更可通過消耗元寶再購買10次挑戰次數。在9377《寒刀》競技場面板里，每次將會顯示排名在自身之前的5位大俠供其挑戰。挑戰勝利，你就會頂替他的位子，失敗則名次不變，但如果不注重自身戰力培養的話，很大幾率會被後來居上哦。

打到了相應的排名，自然有著相應的獎勵啦，在9377《寒刀》中，玩家每天都可根據自身當前排名領取排名獎勵。除此之外，玩家每進行一場比賽，不論輸贏都會有相應的獎勵。而通過競技場獲得的榮譽值，則可用於兌換9377《寒刀》榮譽商城內的各種道具，繼而提升實力！

9377《寒刀》備受關注的跨服1V1即將上線，請各位繼續期待，更多內容盡在9377《寒刀》官方網站。9377《寒刀》是一款滿載武俠情懷的ARPG網頁遊戲精品，以為無上觀復讎、為江湖武林剷除鬼煞宗這一邪惡勢力為遊戲劇情主線，通過細膩精美的特效表現、飄逸流暢的輕功動作、唯美清新的地圖風景、引人入深的遊戲劇情，生動譜寫江湖中的恩怨情仇，俠義直腸，每日活動精彩紛呈，又根據劇情變化推出珍獸、名器等新奇系統，為你傾力打造一個真實的江湖武林，展現一個恢弘的武俠世界。

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9377網頁遊戲：http://www.9377.com/