（中央社記者張建中台北2017年6月30日電）利基型記憶體廠鈺創(5351)董事長盧超群表示，下半年記憶體市場仍將在供不應求邊緣，隨著新產品良率逐步改善，鈺創營運谷底已過，下半年可望單月轉虧為盈。



因應市場競爭，盧超群指出，鈺創積極朝先進製程技術發展，去年第 3季一口氣推出8至9個採用30奈米製程產品，只是良率提升需要時間，才使得營運虧損。



盧超群說，鈺創營運谷底已過，隨著新產品良率逐步改善，單位成本將可有效降低，預期下半年可望單月轉虧為盈。



對於記憶體市況，盧超群預期，下半年記憶體市場仍將在供不應求邊緣。