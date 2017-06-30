中區就博會登場 8成職缺薪水逾30K中央社 (2017-06-30 16:36)
（中央社記者郝雪卿台中2017年6月30日電）中部就業博覽會今天在中友百貨登場，首日製造業8成職缺薪水逾新台幣3萬元（30K），勞動部政務次長廖蕙芳說，5月求供倍數為1.93，亦即1個人有近2個的工作機會，顯示求才若渴。
求職旺季到來，中部地區最大規模就業博覽會今天起一連兩天在中友百貨登場，勞動部勞動力發展署中彰投分署辦理就博會已邁入第15個年頭，每年均有不少企業搶灘徵才。
中彰投分署指出，這次徵才活動有近60家廠商提供逾4000個工作機會，首日製造業就有高達8成職缺開出至少30K以上的薪資；第2天以服務業為主軸，則有不少待遇50K以上的店長、幹部優質職缺，還有百貨零售、物流及照顧服務等多樣職缺供選擇。
每年就博會都吸引許多社會新鮮人或轉職者到場找頭路，今天雖非假日，仍吸引為數眾多求職者湧入徵才會場，中彰投分署說，明天服務業徵才即將登場，歡迎有需求的民眾把握機會。
廖蕙芳今天也到場為求職者打氣加油，她表示，今年5月求供倍數為1.93，亦即1個人有近2個的工作機會，顯見勞動市場求才若渴，民眾要好好把握這波企業獵才機會。
中彰投分署分署長陳瑞嘉指出，雖然高薪職缺眾多，剛畢業的求職者還是要鎖定自己有把握的產業類別，並充實自身本職學能，才能脫穎而出。畢竟找到工作只是開始，持續提升本身職能才能讓職涯走得久遠。
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