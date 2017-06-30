快取寶跳票142億元 負責人行蹤仍不明中央社 (2017-06-30 16:36)
（中央社記者江俊亮嘉義市2017年6月30日電）在北捷設有上百據點的網購物流「快取寶」公司負責人孫岳澤夫婦，跳票新台幣142億元，目前行蹤不明，嘉義地檢署今天表示，已透過相關單位向中國大陸司法機關提出緝捕要求。
嘉義地檢署主任檢察官林俊良指出，孫岳澤夫婦涉嫌吸金逾百億元，今年3月中旬因資金周轉不靈，潛逃到香港，目前行蹤不明。
嘉義地檢署於3月20日分案偵辦，迄今共傳訊被害人達230餘人，並查扣孫岳澤等人不法財產共計土地60餘筆、房屋20餘筆、汽車6輛及存款1000餘萬元、現金300餘萬元，目前仍持續清查相關被告的不法財產中。
孫岳澤夫婦「落跑」出國後，檢調單位曾赴孫岳澤位於嘉義市的住處，以及快取寶台北、嘉義分公司等處搜索，並朝非法吸金、違反銀行法偵辦。
案發後，嘉義地區投資人籌組「自救聯盟」，提告孫岳澤夫妻、公司掛名負責人曾姓、翁姓人員，以及傳聞中的「大金主」黃姓、張姓等相關人員。
檢方今年3月24日傳訊被告黃姓、張姓金主等人，認被告黃姓金主涉嫌重大，且有勾串證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准；張姓金主則以50萬元交保。
嘉義地方法院今天裁定黃姓金主700萬元具保停止羈押；而先前以50萬元交保的張姓金主，經承辦檢察官另追加200萬元具保，並對黃、張等7人限制出境、出海。
檢方表示，由於被告孫岳澤等人吸金龐大，時間橫跨數年，跳票金額高達142億元，為追查被告等人相關資金流向，鞏固犯罪事證，已向35家金融機構調取相關資料，相關帳戶交易明細資料正陸續回覆中。
此外，本案因被害人數眾多，還有不少被害人未出面陳述案情，檢方呼籲所有被害人勇敢出面陳述被害事實，以協助釐清全案犯罪情節，檢方也將持續調查取證，務必將涉案者繩之以法。
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