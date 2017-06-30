寬鬆政策結束聲起 港股收低中央社 (2017-06-30 16:51)
（中央社香港30日綜合外電報導）香港股市今天隨著全球股市一起走低，科技股與銀行股重挫，主因全球央行高舉寬鬆貨幣政策時代落幕的大旗。
恆生指數收盤下挫0.77%，或200.84點，收25764.58點。
不過，上海證券交易所綜合股價指數漲0.14%，或4.37點，收在3192.43點；深圳綜合指數上揚0.29%，或5.42點，收1897.69點。1060630
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