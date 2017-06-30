隨著高考熱潮的退散，我們的「小學生」群體也陸續回到了每日農藥的節奏，吸一口神清氣爽啊！各路好心的學長學姐們也紛紛表示，學弟學妹們不要慌，報考哪所大學並不會改變你們的人生，只能決定你在哪裡打王者榮耀，所以，建議大家都報考南方的大學，因為南方網速快，不會被人搶人頭！

而為了讓廣大榮耀學子能更好的吸……咳，更好地學習，熊貓直播平台重金打造了「Panda杯王者榮耀主播聯賽」，本屆王者榮耀聯賽持續三個月，歷時十周，各路大神齊聚。而在本月的28號，也迎來了最終的八強賽，由我們的主播神屠大大激情解說喲。

趕緊的！筆記本掏出來，划重點了！

英雄不問出處 高手都在民間

本次八強賽6月28號的出戰隊伍分別是：KDN戰隊VS原諒她啊戰隊和KING戰隊VS AJ戰隊

KDN戰隊雖然成立不久，但在王者榮耀圈已經小有名氣，特別是在久伴杯王者榮耀聯賽中獲得了冠軍稱號。本次出戰的選手有：KDN。桃子（陶熠軒）、KDN。可樂（楊美強）、KDN。天斥（杜佳聰）、KDN。白（王新穎）、KDN。宏昊（張銳）

其中KDN。白在第一輪對戰中，使用達摩以8/3/4的成績獲得了MVP，最終以22：19拿下首輪勝利。而在第二輪對戰中，KDN。可樂使用諸葛亮以10/1/6的優異成績拿到了MVP，並以21：6的壓倒性比分拿下二輪勝利。

而我們的原諒她啊戰隊，雖然是路人組合，但俗話說高手在民間啊！就沖這名也要給他們遞帽子！

本次出戰的選手有：爛人、阿空、公子、靜靜、Gi.Yanc

雖然在決賽中不敵KDN戰隊，但依然有精彩表現，特別是爛人大大，兩場比賽都獲得了本隊最高人頭數。

KING戰隊成立以來成長迅速，參加過TGA、WGC，並獲得了周賽冠軍。在KOC天津站獲得了冠軍，QGC月賽獲得了亞軍。這次參加panda杯，對冠軍寶座是志在必得啊！

本次出戰的選手有：熊貓丶King哥、King丶勇哥、King丶龐哥、King丶海哥、King丶樂哥

兩場比賽中，King丶海哥用諸葛亮大殺四方，拿下兩場MVP，滿地圖騷操作，隊友都攔不住他啊！

再來看看對面的AJ戰隊，由各個區一線玩家組成的野人戰隊，拿下了KOC湖南賽區冠軍，這次參加panda杯與其它八強力爭冠軍寶座。

本次出戰的選手有：AJ丶韓涵、AJ丶璃老師、AJ丶不忘、AJ丶Hunil、AJ丶Azran

兩場比賽中隊長韓涵和不忘分別拿下一輪MVP，在比賽中也有不少精彩表現！

再堅固的防禦塔 也擋不住你的風騷

說好的防禦塔傷害很高呢？越塔強殺怎麼就這麼多！今天就讓你們看看大神都是怎麼練（wei）成（suo）的！

有本事你來追我呀——痴漢圍攻不用怕 冷靜閃現滾回塔

KDN VS原諒她啊 第一局中，公子哥教會了我們什麼叫滑如泥鰍。在比賽進行到2分鐘的時候，公子哥在下路被對面三人抓包，機智的公子哥一見情況不妙二話不說就往草叢竄（說好的三英戰呂布呢！）。

但是顯然對面早有預謀，三人前後夾擊，準備在草叢圍殺呂布。一套控制加輸出后，公子的血槽立刻見底，就在對面三人拚命搶人頭的時候，公子艱難地靠近防禦塔範圍，然後一個閃現到了塔下，想不到吧！留下對面三人一臉懵逼！

當然極限逃生並沒有那麼容易，開局大家等級都低，傷害也不夠，加上沒有大招才讓公子逃生成功。若換作中後期，還是趁早閃現走人。

螳螂捕蟬黃雀在後——極限金身加閃現 怎料背後有暗箭

同樣是KDN VS原諒她啊 第一局中，在10分22秒時，KDN可樂操控的幹將莫邪被對面阿珂繞后，逼到自家上路二塔位置，阿珂一套二一技能連招直接將幹將打成殘血，但是扛塔過多的阿珂血量也不多了，開啟大招想要加速秒掉可樂，這時可樂操縱幹將莫邪瞬間開啟金身同時還補了一個閃現拉開距離，此時想要折返的靜靜為時已晚，化作防禦塔下的一縷幽魂。

可樂正暗自高興，對面偷雞不成反蝕一把米，還沒走兩步，突然後面飛來一排暗箭！可樂君到死都沒來得及回身看一眼兇手，好氣好氣！

想要在塔下強殺並不容易，特別是像幹將莫邪這種反打能力極強的英雄，除非有必殺的把握，不然還是不要和他在塔下廝磨。

穩住，我們還能浪

輔助一套連招秒AP！？殘血互懟死的居然是阿珂！？王者榮耀什麼時候有這種操作？

牛魔發起恨來連隊友都怕——大閃衝撞加橫掃 四級不慫就是搞

King VS AJ第一場，3分25秒時，武則天退後塔下，想要和對面打太極，卻沒料到草叢藏著一隻大牛！（這麼龐大的身軀居然沒有露出牛腳……）

牛魔對著嬌滴滴的武則天一臉壞笑，心中默念：看不見我看不見我！接著一套草叢大閃+二技能衝撞+一技能橫掃，直接自信回頭！

武則天離身後小回血只有一步之遙，卻只能絕望地看著自己的人頭被收下，隊友只來得及給她收屍。

這波配合可謂天衣無縫，輕鬆完成越塔強殺，給我們展現了一個教科書式的牛魔大閃連環控。

當然，這波風險還是挺大，若東皇早來一步，想必牛魔也沒有那麼容易脫身。對於技能的範圍預判和玩家手速也是有一定要求的，畢竟塔下多呆一秒就離死更近一步。

一波更比一波浪——殘血沒藍不要慫 刷出被動就是干

King VS AJ第一場，6分42秒時，King的諸葛亮跟樂哥的牛魔完成了藍buff草叢蹲殺武則天，與來援的呂布和東皇太一打了一波大團戰後，依然意猶未盡，用自己僅剩的一點藍想反掉藍buff繼續浪，沒想到牛頭隨手一個二技能衝撞把藍buff一頭撞掉！

從畫面上可以看到諸葛亮血量沒過半，藍量更是只有一絲。這時敵方唯一未陣亡的荊軻露臉清兵，King顯然已經殺紅了眼，把心一橫，來呀！肛正面啊！最後用僅剩的一個一技能驚險地收下荊軻人頭！

前面草叢蹲殺算是武則天運氣不佳，後面諸葛亮對上荊軻，那真是荊軻太過自信。在對戰中，觸發類的被動效果最容易被忽視，而成為壓死荊軻的最後一根稻草。

以上就是Panda杯王者榮耀主播聯賽6月28日八強賽的精彩瞬間，以及某不正經教學分享！不知道大家有沒有領會到其中的精髓呢？

看點作者：電競老提莫