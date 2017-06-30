原來的Crash Bandicoot在1994年開始發展，在其原始開發者淘氣狗的Andy Gavin和Jason Rubin的眼中，這將是第一個3D平台遊戲。這個概念很簡單將其創作者總結為「Sonic『s Ass」將2D遊戲場旋轉到滾動3D平台世界的90度旋轉。加文和魯賓將與其他人合作，其中包括一些馬克·塞尼（Mark Cerny），而PS1上的原始《古惑狼》則是打破技術邊界並銷售數百萬。仍然受到許多人的青睞，今天我們可以在PlayStation 4上重播這些遊戲，完全重建，但仍然是真實的，這些原創遊戲的改編。

開發商Vicarious Visions已經把原來的Crash公式放在了房子上：第三人稱相機的行為有一些變化，但是遊戲與PlayStation版本完全相同。啟動PS1代碼，除了更加現代化的動畫之外，還有一個「更平滑」的感覺，而這正是玩家從今天得到的體驗。這意味著原來的《古惑狼》依然是一個難以完成的遊戲，只是沒有多少樂趣，而這兩個續集提供了對遊戲體驗的根本改進。

首先，得到渲染基礎的方法。N.Sane三部曲在基地PlayStation 4上呈現1080p，而PS4 Pro的所有者則看到相同的演示文稿運行在較高的1440p輸出，由非常小的視覺改進支持，包括增強的陰影貼圖解析度和改善的環境遮擋（更新：1080p用戶在這裏做下採樣支持）。但是真正的重點並不在像素數量上，而是在Vicarious採用遊戲核心審美的方法：具體來說，這是一個雄心勃勃的嘗試，它將像是像Pixar一樣的視覺語言。

這是我們過去看到的一個方法，特別是Insomniac的美麗的Ratchet和Clank，並且將這個版本與《古惑狼》的這一新功能相連接。首先，崩潰自己現在呈現出比以往更高的細節。一個詳細的毛皮著色器被用於同名的有袋動物，以及整個遊戲中的其他動物，為他的渲染帶來了新的水平。Crash永遠是一個表現力的角色，但是重製提供了試圖將預渲染的電影實時化。

玩家需要了解關於PS4和PS4 Pro上的「Crash Bandicoot N Sane Trilogy」的所有內容，並對每個組件標題進行全面比較。

新遊戲也從很高質量的運動模糊中受益匪淺。不要擔心，它不會拖放相機或刪除細節，這是一個微妙的效果，再次有助於給出一個預渲染的電影的印象。它在Crash的動畫效果非常好，並大大提高了它的流動性，這反過來有助於使遊戲感覺比原件更平滑。

環境然後在原始的紋理工作中享受新鮮的感受。這些原始資產按照今天的標準相當低調，所以開發人員要以更高的保真度解釋這個原創作品。結果是顯而易見的，但在同一時間，視頻中的並排比較顯示，最終結果仍然是非常真實的。除此之外，原始的平面紋理也用於表示草地，但在新的迭代中，草坪的3D葉片在適當的位置放置在每個層次上。

這次陰影地圖也出現了。陽光通過樹木過濾現在將預期的陰影投射到世界各地。這在PlayStation上是不可能的，但它通過允許周圍環境與Crash和世界本身進行交互來增強環境。事實上，照明模型本身非常依賴於現代渲染方法，大大改變和改進了原始遊戲，特別是在後來的《古惑狼》遊戲中，動態照明效果的規模和範圍在PS4版本中得到顯著提升。布魯姆效應也被部署，從根本上改變了早期的叢林叢林級別的《古惑狼》。

原始續集中的改進也將通過美麗的結果進行重製。《古惑狼2》中引入了天氣，原始PlayStation硬體上看到的基本的雨水影響被重新設想為PS4重製中的全面暴風雨的氛圍。水影響也可以看到一個巨大的改進，一個漂亮的著色器應用於表面和反應的波紋，因為崩潰運行 。有趣的是，這裏使用全反射著色器，其中原始標題放置在表面紋理下的對象來模擬反射效果。

令人印象深刻的是，開發商Vicarious Visions已經設法捕捉到其新引擎中原始遊戲的外觀和風格。視覺效果更加細緻，但仍然非常「古惑」。

在這一點上，應該清楚的是，這些遊戲的質量大幅提升。在控制方面，《古惑狼》已經比原始和替代修補程序進一步改進了遊戲的方式。某些表面，如冰，例如與「碰撞」的反應略有不同。得承認，遊戲的某些方面需要進行輕微的改造才能為現代觀眾更好地工作，但是純粹主義者可能會不同尋常。

原始PlayStation硬體上的《古惑狼》是其時代的技術傑作。在這一點上，淘氣狗已經提高了技能，並能夠提供令人驚嘆的視覺效果和動畫 。其實時3D介紹序列，其特點是具有完全模型化的面部特徵和唇形同步的表現力。

介紹順序是有趣的，重畫跟隨著幾乎完全一樣，但從PS1到PS4的技術飛躍是顯著的 - 這就像我們實際上看到了一個預先渲染的皮克斯風格的電影，除了它確實在實時運行，時間。我們花了很多時間比較崩潰3的各個階段與N.Sane三部曲重製 - 查看視頻，看看這裏的代理人在其工作中的關注和關注，但這裏的關鍵是，開發人員已經開始了遊戲與淘氣狗同步，同時通過三場比賽中的每一場比賽保留了一個定義的審美。

除此之外，整個音樂已經重新整理。我們不是真正的原創歌曲的歌曲，但他們的聲音明顯更好。在原始的PlayStation上，曲目全部被排序並通過系統的音頻晶元播放。在PS4上，大多數遊戲只是依靠預先錄製的數字播放，平台吉祥物仍然沒有明顯的標誌性簽名曲調，但它完成了工作。

在原始遊戲中，紋理用於模擬沿著舞台邊緣的草的外觀，但是重畫可以代表使用真正的三維草葉。

在Elite尋找外星人：危險的第一次接觸已經完成。

事實證明，PS4和Pro上的幀速率非常一致，具有完美的幀起搏。在PS4 Pro上，從來沒有遇到過一次下滑，而且在PS4的基礎上也是如此，但是在選擇的切割場景中，由於雙緩衝v同步設置，確實遇到了20fps的下降。幸運的是，這沒有真正地侵入遊戲。更多的侵入性是更長的載入時間，在初始載入和選擇你想要玩的三個遊戲中的哪一個，它可以是一個小小的嘗試，特別是當基於中樞的設置看到遊戲劇烈地頻繁，有點刺激性的延遲。

最終，雖然它不是很完美，但是Vicarious的精美製作只能通過30fps的目標放下。如果您一直在尋找Crash，那麼這個軟體包很難出錯。很顯然，開發商已經重新創造了這些遊戲，並且目標是將這個被忽視的吉祥物重新引入現代觀眾。這為全新的「Crash」標題鋪平了道路將N.Sane Trilogy的美麗視覺效果與新鮮的遊戲創意配對。