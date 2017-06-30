新浪科技訊 6月30日消息，今日下午，由新浪攜手新榜主辦的「『視』不可擋」2017短視頻論壇「在北京舉行。在會上，逗吧三人組、陳茂源星座創始人陳茂源發表了《用2萬成本打造2億播放的秘密》的演講。

陳茂源分享了陳茂源星座成為爆款內容的幾點規律，第一，做自己感興趣、有意思的內容；第二，開發新內容前，將行業內所有相關的短視頻都看一遍，了解行業動態；第三，做大量的閱讀整合；第四，定位拍攝形式和內容，用心對待這件事情。

「所以這就是我反覆研究出的當時走紅的原因：第一，我是第一個這麼做的。第二，視頻有清晰的定位。第三，創作者的核心精神符合了一種情感需要。」陳茂源總結說。

此外，陳茂源說，在做新內容時會對自己有5個自問，你想給這個世界帶來什麼？你是不是第一個這樣做的？你的作品是不是有清晰的定位和差異化的形式？你的作品是否反映了堅定你的初心？你創作的內容是不是當你去世以後還會有人看？

以下為陳茂源演講全文：

大家好，我是陳茂源，非常感謝新浪移動和新榜邀請我來做這次的分享。我是北京舞蹈學院畢業的，在此之前我做了十年的舞台導演。期間還拍了五年的舞蹈類的藝術短片，在那個過程當中都是我自己拿錢拍舞蹈的短片，沒有盈利，我也不在乎有沒有人看，就是做我喜歡的事情。現在我進入到短視頻領域裏面，我覺得至少跟我當時的經歷比，我有一個心態，我不怕孤獨，因為原來拍視頻的路也是這麼過來的。我今天分享的題目是用2萬成本打造2億播放的秘密，這就是沒有秘密。

去年1月份的時候我們的視頻在各個平台上出現了刷屏和爆發的趨勢，我自己也非常驚訝。首先微博上面的量，原來我們才幾百，可能一兩千，突然就到萬級的轉發，主要是微信上面大家告訴我有一個刷屏，很多朋友也發來賀電，說你這個短視頻很好刷屏了，量也很大。所以那段時間在微博微信這兩個地方都有不錯的成績。

在我們短視頻紅之前，我們有四個「沒有」，沒有錢，沒有資源，沒有團隊，沒有推廣。所以很多人問我短視頻是怎麼火的，是不是後面有很多的水軍和資源推，實際上我們都沒有。說到沒有資源這個地方強調一下，在這麼多的平台裏面，微博視頻在我們當時發佈的時候給我們的作品有一個推薦，所以說在那個階段微博視頻給我們的成長流量上面有了很大的幫助。我們不是MCN的機構，也沒有加入任何一家MCN，一直以來都是單打獨鬥，所以今天我的分享更適合於你自己想從事短視頻，有這個理想，你還是一個人，或者你的團隊就幾個人，如何跟這些大機構比拼，如何從紅海裏面殺出重圍，可能我今天分享的內容主要是這些。

現在官博以及各平台有扶持的紅利，我們爆紅以外得到了各位平台給的資源，但是紅之前我們主要是靠自己。當很多的短視頻紅了以後，平台會給我們接入和推薦，但在此之前是孤獨的，沒有推薦的。我和很多做短視頻的從業者和同行應該都差不多，我們都是從一條黑暗的，孤獨的道路摸索著往前走，所以說我們的處境現在也差不多。

然後我自己作為一個獨角獸，現在面臨的處境什麼樣的呢？包括大家有獨角獸的處境，你周圍有一幫有錢的大機構，外加有錢買資源砸一個大號的大機構，再加上有錢買水軍買資源。而不具備以上條件的我，或者在座的類似的短視頻創作人，想從這個領域裏面脫穎而出，我們怎麼做一個有爆紅潛質的短視頻呢？我也在思考通過一月份我們的作品火了，還有前兩天我們的短視頻爆紅以後，我們在思考怎麼樣紅的。我試著從過去的歷史分析一下我們為什麼紅，紅的規律是什麼，所以以下總結了幾個紅的規律分享給大家，是我自己的一個感受。

就拿陳茂源星座來說，第一點是我喜歡星座，這十幾年我都非常喜歡。相對應的就是做你感興趣有意思的內容。第二個就是短片之前觀看所有星座類型的短視頻，基本上我開發一個新內容的時候，我會把這個行業裏面所有的短視頻都看一下，了解一下動態，所謂知己知彼。第三個就是大量的閱讀整合，星座短視頻大家可能覺得形式非常簡單，但是我們會花很長時間，我自己在案頭工作上一點一點搜集，可能搜集工作要做一個月，但實際上拍攝只用一天就完成，所以組合整理就是一種創作，所以前面的案頭工作很重要。最後就是定位拍攝形式和內容，我在看了很多的星座內容以後，我發現大家都是吐槽的多，黑別人行多的人，娛樂的、搞笑的，這些可能都不是我要的，我希望要一個嚴肅的，用心做的，要走點心，很認真對待這件事情的。

所以我做了以下的星座系列，所以這就是我可能來反覆研究當時走紅的原因，有以下三點：第一，我是第一個這麼做的。第二，視頻有清晰的定位。第三，創作者的核心精神符合了一種情感需要。

這是我自己在回顧之前爆火的短視頻分析的幾點。我從2015年開始做短視頻，左邊這是我做的第一個爆火的短視頻，逗吧三人組的真陣系列，還有2016年做的勵志的雞湯，還有陳茂源星座，我們每年都推出一個新的內容，每年內容都達到了火熱的程度。你想讓你每一個新開發的內容都火，這個事情實在太難了，不單對大家難，對我來說也非常難。我怎麼樣做這個事情呢？因為我們不單隻是在2017年火，前兩年我們也得做這樣的東西。

所以我覺得這個世界有很多的誘惑會讓自己的創作動機變得不單純，每次開發一個新的內容，我只想儘力讓自己的動機單純，至少有兩層意思。第一個就是這個內容我真的很喜歡，不是這個市場說我們現在缺一個釣魚類的節目，或者缺一個母嬰類的節目，我去做這樣的補漏，不是，是因為這個內容我很喜歡才去做。第二，我做這個的意義是什麼，我在思考我做這個短視頻到底有什麼作用的時候就思考這兩點，然後再想接下來的一些工作。之前的系列，不管是車，搞笑的，還是走心的雞湯，還是星座，我有一些主旨是我的理念。我真的希望讓人開懷大笑，我希望別人通過我的短片了解星座，我真的希望我們的短片讓人哭讓人感動，這是我持續不斷的更新逗吧三人組的核心。我沒有想市場需要什麼，我只是從自己來講我希望給網路帶來什麼，我喜歡什麼，我想怎麼來表達。

一般開發新內容的時候會有以下六個步驟，可能大家都會做，我的工作方式和習慣。第一個就是觀看時下所有的熱門短片，每天刷微博都在看。各種熱門的貼子要看。當時國外有一個很火的做搞笑短片的，我把他所有的搞笑短片都看了，我就分析為什麼這裏我笑，那裡沒有笑，我就寫了一個5頁的分析，我以前特別喜歡廣告，我會把所有的創意廣告都分析一遍，為什麼我喜歡。然後有想法的段子記錄，發現網友共鳴大的東西。雞湯的逗吧三人組就是我看的貼子講的是失戀，我被那些語言和網友的評論感動，因為有了這個感動，我在想我希望用什麼樣的形式把它視頻化，才有了逗吧三人組這個延續一年多的系列。最後就是拍出你自己的風格，每個機構，每個創作人不一樣，就不細說了。

這裡有四個問題，是我們做短視頻的四個問題。你最想做什麼，我覺得這對我來說很關鍵，我大學學的編導，我們的老師告訴我們你要做的就是從你自己內心出發的。所以我根本不在意這個市場需要什麼，我也不管網路環境到底需要什麼。我覺得我必須要穩定的一個初心就是我想做什麼，如果這個東西我不感興趣我就不做了，可能有些人不同意我的說法，但沒有關係，我以往成功的經歷都是因為我做了我喜歡的，而不是為了迎合做了一個市場需要的。

第二，沒有意志做不了，在我們這個領域裏面可能舞蹈人都看過我的短片。我不但沒有錢願意做，我也願意拿自己的錢做，我們派陳茂源星座的時候，逗吧三人組和車裡的內容的時候，都是我們自己拿錢做的，我們買服裝就兩萬塊錢，都堆我家裡。不是等你有了錢才做自己喜歡的，我通過舞蹈掙錢，掙錢然後就補貼我喜歡做的內容，所以一點都不衝突。

第三個，熱度不夠，遭受非議，沒有回報的時候你願不願意堅持，雞湯的時候推出的時候，有些平台說你有什麼呀，就是詩朗誦，有人覺得我們過於枯燥和簡單，我們用行動證明我們的雞湯延續了一年多，問難了很多的人心，2月14號單期達到了4000多萬，點讚200萬。別人可能不看好你這種枯燥的形式，但你覺得有意義就要堅持。最後你是否能做到不斷的學習，付出不斷的努力，這是創作們的基本。

這是微博的數據圖，主要是所有短視頻的數據，大概現在在微博上一億多的播放量，兩億多的閱讀量。有的人會轉播，我們就違無法監測，這隻是一個平台上的數量。我們不能監測所有的平台，大概是這樣的一個流量。但是跟最頂尖的比我們還有很大的差距，的但是我們才剛開始，我們不怕。

最後五個問題，我覺得針對你想做內容創業和做短視頻也好、長視頻的一個自問，這五個自問也不斷的出現在我的生命當中，我在新內容裏面問自己，我希望對大家也有所幫助。第一點，你想給這個世界帶來什麼？你是不是第一個這樣做的？你的作品是不是有清晰的定位和差異化的形式？你的作品是否反映了堅定你的初心？最後你創作的內容是不是當你去世以後還會有人看？我今天的分享就到這兒，謝謝大家。