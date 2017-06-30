分眾傳媒一非控股股東減持近2.1億股北京新浪網 (2017-06-30 16:52)
新浪科技訊 6月30日下午消息，分眾傳媒發佈公告稱，其股東Investment Hong Kong Limited於2017年2月14日至6月29日，通過大宗交易方式減持公司股份209,557,074股，佔總股本的2.40%。
本次減持后， Giovanna Investment (HK) 持有公司股份 436 , 841 , 638股， 約佔公司總股本的5 % ，不再是持有公司5% 以上股份的股東。
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