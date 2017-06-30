針對公股銀行13%優存改革，財政部長許虞哲今天(30日)指出，會參考公教人員年金18％優存改革模式，也就是一次性給付18%優存是分6年下降至6%來進行，且會按比例調整到6％以下，實施日期則應與公教人員年金改革於明年7月同步上路。

財政部長許虞哲30日出席106年稅務節慶祝暨表揚大會，會前媒體詢問，公股銀行退休人員13%優存利率如何改革，他指出，此案是一次性給付，而非分次給付，因此沒有所得替代率的問題。

許虞哲表示，日前立法院已三讀通過公務人員18%優存改革的方案，在一次性給付部分，優存利率以6年時間逐步下降到6%，財政部會參考此做法，按比例來改革公股銀行13%優存，且應會降至6%以下。他說：『(原音) 我們公教人員18%，他(公股銀行人員)是13%，然後他(公教人員)是6年調整到6%，所以我們會按比例這樣來計算一下。(記者：會低於6%？)對，當然應該會低於6%，因為他(公股銀行人員)13%，本身就比較低。(記者：按比例會到3%到4%？)可能要計算一下、要計算一下好不好。』

有關公股銀行13%優存改革的上路時程，許虞哲表示，應和公教人員年改同步上路，在明年7月實施。

對於公股銀行人才是否會因改革而流失？許虞哲回應，需要做考量，畢竟私人銀行沒有這個問題，會向行政院反映，同時也會找公股行庫和工會溝通改革。