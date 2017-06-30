股匯齊挫 新台幣收30.436、貶6.6分NOWnews今日新聞 (2017-06-30 16:17)
在台股收跌及韓元貶值下，新台幣兌美元 30 日也回貶，終場收在 30.436 元、貶值 6.6 分，台北外匯經紀公司成交量 7.92 億美元。
台股 30 日終場下跌 26.58 點，收在 10395.07 點，3 大法人在台股合計賣超新台幣 4.78 億元，其中外資賣超 5.89 億元。
國際匯市部分，韓元走貶，盤中一度觸及 1146.7 韓元兌 1 美元，日圓則在 111.9 日圓兌 1 美元震盪。
至於新台幣，匯銀人士指出，在台股走跌及韓元回貶下，新台幣兌美元 30 日也走貶，並收在當日最低價，終場以 30.436 元兌 1 美元作收，貶值 6.6 分。由於本周適逢月底，出口商有拋匯需求，累計 1 周下來，新台幣小貶 3.6 分，貶幅 0.12％ 。
關鍵字：
上一則：公益訴訟：該出手時就出手
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
任天堂Switch銷售報喜 概念股不同調【中央社】
中美研究顯示恐龍滅絕後蛙類開始「崛起」【北京新浪網】
盤點半年召回：四成高檔車存隱患 七成特斯拉有問題【北京新浪網】
日本新幹線新型試驗列車將力爭以時速360公里運行【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》