在台股收跌及韓元貶值下，新台幣兌美元 30 日也回貶，終場收在 30.436 元、貶值 6.6 分，台北外匯經紀公司成交量 7.92 億美元。

台股 30 日終場下跌 26.58 點，收在 10395.07 點，3 大法人在台股合計賣超新台幣 4.78 億元，其中外資賣超 5.89 億元。

國際匯市部分，韓元走貶，盤中一度觸及 1146.7 韓元兌 1 美元，日圓則在 111.9 日圓兌 1 美元震盪。

至於新台幣，匯銀人士指出，在台股走跌及韓元回貶下，新台幣兌美元 30 日也走貶，並收在當日最低價，終場以 30.436 元兌 1 美元作收，貶值 6.6 分。由於本周適逢月底，出口商有拋匯需求，累計 1 周下來，新台幣小貶 3.6 分，貶幅 0.12％ 。