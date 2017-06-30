台商海外生產首要考量 配合客戶要求中央社 (2017-06-30 16:27)
（中央社記者黃麗芸台北2017年6月30日電）經濟部今天公布最新調查，外銷業者除國內同業競爭外，陸系企業仍為最大競爭對手，可見紅色供應鏈和陸廠威脅不減；台商在海外生產原因，以「配合客戶要求」連2年居冠。
經濟部統計處自民國100年起按年辦理「外銷訂單海外生產實況調查」，今年共計調查2800家，回收有效樣本2754家，回收率98.4%，並於今天發布105年外銷訂單海外生產實況調查結果。
首先，去年外銷訂單國內生產比略升至45.8%，較104年上升0.9個百分點；且台廠海外生產主要集中在中國大陸及香港、占51.3%，較104年增0.3個百分點；其餘在歐美、東協生產占比各約1%左右，顯見台商全球布局主力仍在對岸。
統計處說明，由於去年景氣不佳，但半導體、晶圓代工等電子產品接單狀況相對其他產業好，這些產品在國內生產占比達53%，帶動國內生產比例提升；另外受惠去年油價等原物料價格下降，傳統貨品接單回升，且化學品、塑橡膠製品和基本金屬製品等多以國內生產為重心。
值得注意的是，外銷廠商認為主要競爭對手仍為「國內同業」、占49.3%最多；不過，「陸系企業」居次、占23.8%，為台商近4年來最大競爭對手，可見紅色供應鏈的影響；緊接著依序為「歐美系企業」占9.3%、「日韓系企業」占8.7%。
至於台商國內接單、海外生產原因（複選）結果，統計處調查結果顯示，以「配合客戶要求」占49.6%居首位，連 2年奪冠；往年考量的「生產成本低廉」而至海外生產的占比下滑至48%居次，相較101年大減12.1個百分點，顯示廠商考量海外生產原因，已隨全球經濟環境改變而調整。
經濟部根據752家有在海外生產業者統計，海外生產所需原材料、半成品或零組件由國內供應家數占36.6%，較上年小幅減少；按照金額統計，由國內供應占比為23.3%，較前一年減1.2個百分點，顯示受產業供應鏈在地化影響，由國內供應比率持續下降。
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