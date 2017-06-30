（中央社記者韋樞台北2017年6月30日電）裕民航運(2606)最新交船的裕揚輪，今天在日本大島造船廠由董事長徐旭東主持交船典禮。裕揚輪全船充滿最新環保節能裝置，二氧化碳排放低了32%，徐旭東盛讚新船實踐綠色行動。



裕揚輪交船後，裕民航運包括自營、在建、合資及受託管理的船隊總數達47艘，總載重噸位為599萬噸，自有營運的船齡降至6年。



裕民航運子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託日本株式會社大島造船廠建造載重噸6萬2466公噸Ultramax 散裝貨輪「裕揚輪」(M.V. "Asian Pride ")，今天邀請亞東紀念醫院在美國的合作夥伴 -美國猶他大學前醫學院系主任Vivian S. Lee擔任裕揚輪的命名人，交船典禮順利完成。



裕民航運表示，「裕揚輪」船長199.98公尺，船寬32.26公尺，載重6萬2466公噸，並配備4組30噸吊桿，「裕揚輪」是環保新船系列之一，全船安裝多項新式節能設備，例如，船身採用節能線型設計、船殼使用超低阻力油漆、船艉安裝導流鰭和球型舵。



「裕揚輪」採用最新式ME型主機與最佳效率螺槳，能效指標(EEDI)二氧化碳排放值，遠低於國際海事組織(IMO)設定的參考標準32%，提早達成IMO所設定的2025年船舶能效指標，另外亦安裝最新壓艙水處理系統，早於今年9月生效的全球海洋壓艙水處理公約，超越環保標準，致力實踐綠色行動。



裕民航運指出，公司持續進行船舶汰舊換新，自2012年以來依循集團「創新」的企業準則，採取積極應變策略，陸續淘汰15艘老舊船舶，在船價相對低檔的時刻積極導入全球創新技術，建造完成26艘兼具高艙容、低油耗及減排放優勢的新一代高能效新船，目前在建船舶尚有2艘（日本大島造船廠建造的2艘Panamax），預計2019年前陸續交船。