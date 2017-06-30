大學指考安心應考 台電穩定供電29考區中央社 (2017-06-30 16:20)
（中央社記者黃麗芸台北2017年6月30日電）大學指考明起登場，台電公司今天表示，將成立穩定供電緊急應變小組，並完成全國29個考區、47個分區巡檢作業，力求供電穩定無虞。
106學年大學指定科目考試將於7月1日至3日舉行，中央氣象局今天預報指出，未來一週全台都是晴朗炎熱，午後有西北雨天氣，提醒考生及陪考者別忘帶雨具。
台電表示，為讓超過4萬7000名考生能安心應考，指考期間將成立「106學年指定科目考試穩定供電緊急應變小組」，針對可能的突發狀況預作防範及因應，並力求供電穩定無虞。
同時，台電已完成全國29個考區、47個分區的巡檢作業，包含利用紅外線儀器檢測配電設備及線路接頭，並會同試場人員測試設備是否正常。
台電說，指考期間每日也會派員巡視線路，並函請各考場備妥緊急發電機或不斷電系統，力求穩定供電，提供安心的應考環境。
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