新台幣貶6.6分 收30.436元中央社 (2017-06-30 16:16)
（中央社台北2017年6月30日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.436元，貶6.6分，成交金額7.92億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為30.410元，最高30.383元、最低30.436元。
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