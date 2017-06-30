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為了「整治」《王者榮耀》中猖狂的小學生，某直播直播平台的主播幽魂就在最近舉辦了一個小學生SOLO賽：誰能贏他就送皮膚。結果剛打了第一場，幽魂就遭當頭棒喝，輸皮膚又輸人，被秀操作又被秀智商。

在SOLO中，幽魂選了貂蟬而小學生則使用了露娜。看到選人的瞬間，幽魂已經忍不住笑出了聲，小學生會用露娜？接下來的對抗也證實了幽魂的猜測，在3級時候他很輕鬆就拿到了一血，接著更是各種擊殺，雖然因為浪死了一波，但實力上的碾壓讓幽魂確信推掉水晶是早晚的事。

不過就是這種大意為幽魂的失敗埋下了伏筆，打到遊戲後期雙方都沒了防禦塔，幽魂很隨意地在清兵，卻沒在意對面的露娜已經摸到了己方水晶，咔咔幾刀水晶直接就告破，只留下一臉苦笑的幽魂呆坐在屏幕前。

在這裏我們只能心疼一下這位主播，順便為機智的小學生刷一波666了。