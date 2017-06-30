宮本茂無意重製《超級馬里奧》系列 新IP更有吸引力北京新浪網 (2017-06-30 16:38)
任天堂是否會重製旗下的《超級馬里奧》遊戲呢？如果是，那麼這款重製遊戲肯定不會是馬里奧之父宮本茂（Shigeru Miyamoto）理想的作品。近日接受媒體訪問時宮本茂表示，他不打算重製任何一款《超級馬里奧》遊戲，他更希望開發新的作品。
「我不覺得自己會想要重製任何一款《超級馬里奧》遊戲。」宮本茂說道，「在我看來，創造新的系統和新的遊戲才是更為自然的事。」
重製《超級馬里奧》遊戲對任天堂來說並不是一個陌生的話題，DS遊戲《超級馬里奧64 DS版》就是對經典的任天堂64遊戲某種程度上的重製。
《超級馬里奧》系列的下一部新作是《超級馬里奧：奧德賽》（Super Mario Odyssey），將會在今年9月份在任天堂的Switch平台上發售。宮本茂此前曾表示這款遊戲在《超級馬里奧》系列中屬於「有一點點的核心向」的作品。這款遊戲在血統上更親近於《超級馬里奧64》和《陽光馬里奧》（Super Mario Sunshine），而非休閑向的《超級馬里奧：銀河》（Super Mario Galaxy）系列。
「我們在過去的30年間一直在製作馬里奧遊戲，在這個過程中，我們對這些遊戲做了不少的改變。有一些遊戲的難度在逐步增加，當這些遊戲的難度變得有些太大時，我們又會對其重新進行調整，讓它們可以適合所有類型的玩家，然後再探索其他的改變方式。」宮本茂解釋道，「這有點像是我們和玩家一來一往互相交流的一種方式。」
From：騰訊遊戲
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