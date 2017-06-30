《星際爭霸：重製版》國服上線開啟預購，售價98元。



上午的時候，暴雪商城美服開放了《星際爭霸：重製版》的預購，售價14.99美元。現在國服也正式開放購買，遊戲售價98元。《星際爭霸：重製版》將於8月14日正式發售。購買地址：點擊進入

今年3月份暴雪正式公佈了《星際爭霸：重製版》，重製后的遊戲將支持寬屏解析度和4K，音樂和畫面都進行了重繪。