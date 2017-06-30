《古劍奇譚》系列遊戲於昨日上架了騰訊TGP平台，合輯售價限時促銷只要18元，十分划算，吸引了不少玩家購買，銷量十分喜人，官方今日宣布，僅12小時合輯包的銷量就已經突破50000套。

>>進入騰訊TGP《古劍奇譚》專題站了解更多<<

《古劍1》TGP限促價10元，《古劍2》TGP限促價15元，兩部遊戲加上DLC的合輯價格才18元，僅合輯的銷量就在12小時內超過了五萬套，等銷量超過10萬套時，《古劍奇譚》官方網元盛唐表示還會有神秘大禮。

到底網元盛唐會給玩家帶來什麼神秘大禮？會跟《古劍奇譚3》有關嗎？有著12小時破五萬的銷售速度，相信這10萬銷量也不會太遠了。