新浪科技訊 6月30日消息，今日下午，由新浪攜手新榜主辦的「『視』不可擋」2017短視頻論壇「在北京舉行。在會上，新浪首席運營官兼總裁杜紅髮表了演講，宣布推出智能媒體平台，同時新浪看點平台全新升級后推出V計劃3.0，為媒體從業者和內容創作者提供智能化平台，提高內容創作、分發和傳播效率，為用戶提供更好的閱讀體驗。

杜紅首先分享了新浪移動近一年來的變化和成長，「多年來，新浪一直不變的是為廣大互聯網用戶提供高品質的內容，變化的是不斷為用戶提供不同的平台，滿足用戶不同的體驗。」

杜紅提到了目前新浪移動的三款產品，包括手機新浪網、新聞客戶端以及中間頁。其中，手機新浪網滿足的是用戶的輕閱讀需求，憑藉海量內容以及各垂直領域的內容積淀，用戶無需下載新浪客戶端，即可便利地訪問新浪網；新聞客戶端主要滿足用戶個性化閱讀需求，同時為用戶提供更豐富的多媒體內容；中間頁則可滿足用戶在不同場景下瀏覽新聞和資訊。「未來大家可以通過更多的交互手段，與新浪的內容產生聯繫，包括與汽車廠商做的語音內容交互等等。」

數據顯示，新浪新聞客戶端已經成為過去一年成長最快的新聞客戶端，至今年4月，新浪新聞客戶端月覆蓋用戶已經超過6400萬。同時，用戶時長增長同樣迅速，其原因一是人均使用次數的增加，二是因為用戶觀看視頻的時長、數量都增長得非常迅猛。

另外，新浪新聞客戶端成為中高消費水平佔比最高的新聞客戶端，76%以上用戶為大學以上學歷，用戶受到過良好教育，近60%的用戶分佈在20歲-30歲間，年輕用戶多。

在會上，杜紅介紹了新浪的智能媒體平台。「關於智能媒體，行業中更多的人會關注內容的分發和傳播，但新浪的智能媒體平台會有一定的差異性，我們更關注內容的創作，分發和傳播是一對翅膀，只有更好地創作出更高品質的內容，才能獲得更多用戶的喜愛，從而提升用戶黏性。」杜紅表示，新浪的智能媒體平台會不斷在內容創作、分發、傳播以及內容安全監控方面完善智能交互，讓更多媒體人通過音頻、視頻、圖文等不同形式，在不同終端上與用戶交互。

具體而言，在智能創作方面，「鷹眼」後台可幫助內容創作者得以快速捕 捉熱點，關注社交平台上的熱點事件以及關注賬號的動態，儘早發現新聞線索；智能寫作產品提供海量素材，實現多媒體素材精準匹配；針對視頻內容，還具有獨有的快速雲剪功能和自動完成聚合生成專題的功能。

在智能傳播方面，新浪新聞致力於實現差異化的內容推薦和傳播，第一，與微博在內容、數據、用戶和媒體賬號上充分打通，基於新浪各端數據的全面用戶畫像推薦和傳播；第二，捕捉用戶的即時興趣，而非長期的興趣；第三，通過網路化的知識圖片，將用戶的興趣相對性地擴大。

除智能媒體平台外，杜紅還介紹了新浪看點平台全新升級后推出的V計劃3.0。從媒體入駐、內容創作、平台傳播、扶持激勵等角度，V計劃3.0將為合作媒體深度賦能與服務。

據介紹，看點媒體平台在內容創作方面，內容製作、內容發佈提供便利平台，同時通過實時數據監測及粉絲分析等管理工具，優化內容創作。未來，將提供更多智能創作及互動工具服務，實現內容創作的全面智能化。看點媒體平台在內容傳播方面，依託賬號打通優勢，在新浪網、手機新浪、新聞客戶端、微博多平台實現最大化的傳播。未來，適應人工智慧的快速發展，將覆蓋更多智能終端。

在扶持激勵方面，看點平台擴大了對短視頻媒體的獎勵範圍，覆蓋十幾個垂直領域，根據垂直領域月總播放量榜單提供獎金激勵；同時對進行重點領域的傾斜，關注垂直商業價值。

「我們希望給更多的媒體，更多的媒體人和內容創作者能夠提供智能化的平台，讓大家內容的創作、分發和傳播，變得更有效率，能夠讓我們的用戶有更好的閱讀體驗。」杜紅總結說。

以下為杜紅演講全文：

各位來賓、各位媒體朋友：

大家下午好。

今天下午非常希望能夠借這個難得的機會，和大家分享我們我們作為媒體平台，在短視頻領域，怎樣發現更多可以一起做、一起玩的事情。

大家會覺得「新浪智能媒體平台」這個標題好大，但是今天我其實並不想像其他大佬們一樣談人工智慧對人類未來的改變，我想談的只是今天人工智慧在媒體領域的應用，它怎麼樣能夠讓我們今天內容的創作，以及內容的分發和傳播能夠做得更好，能夠幫助到我們做內容創作的人創作出更好的內容，能夠讓用戶有更好的體驗。

新浪移動一年多以來的變化與成長

在講這個智能平台之前，我想先跟大家花點時間去分享一下新浪移動最近一年多以來的變化和成長。

熟知我們的朋友會知道我們一點不變和一直在變的究竟是什麼。不變的是我們始終在堅持為為廣大的互聯網用戶提供高品質的內容，這點一直貫穿新浪從創立到今後，不會變。但是我們在變化的，是我們不斷地去豐富給用戶提供的平台，滿足用戶不同的閱讀的體驗。

手機新浪網這是非常經典的，它滿足的是用戶的輕閱讀，憑藉著海量的內容以及各個垂直領域內容的積淀，用戶不需要下載新浪客戶端，就可以很便利地訪問新浪網。新聞客戶端主要是滿足了用戶個性化的閱讀，今天個性化的閱讀其實大家都有做，但是新聞客戶端滿足個性化閱讀的同時，實際上也在不斷地給大家提供更多、豐富的多媒體內容，這也是我們最近一年由於短視頻也讓我們自身的客戶端成長的非常快。

同時，大家今天也會發現，碎片化的時間，無論大家在微博、微信上，還是在其他的手機屏上也會看到新浪，這該是我們通過場景化的閱讀，通過中間頁，滿足用戶在不同的場景下瀏覽新聞和資訊。未來你可以通過更多交互的手段，能夠跟新浪的內容發生關係，這裏麵包括我們現在在和一些汽車廠商做的語音的內容交互，包括未來還會有更多的終端設備上可以看到我們的內容，有一種宗旨不變，我們一直希望給我們的用戶提供最好的內容。

剛才談到了我們成長最快的新聞客戶端，大家可以看到，到今年4月份新浪新聞客戶端的月覆蓋用戶已經超過了6400萬，它實際上是過去一年以來成長最快的新聞客戶端。同時，在用戶規模增長的情況下，用戶的時長增長也非常快，用戶時長增長主要由於兩個原因，一個是我們的人均使用次數，每個人上來的次數多了，但同時還有非常關鍵的一點，就是每個人看視頻的時間、看視頻的條數都增長的非常迅猛，這導致整個新聞客戶端在用戶時長上的提升是非常明顯的。

有了用戶規模，有了用戶時長，同時我們也非常感謝我們的用戶。他們實際上在整個相對第三方的報告裏面我們可以看到，我們整個的中高消費水平的用戶佔比是相對其他的產品來講是最高的。那麼這些用戶有什麼特點呢？第一是年輕用戶多，幾乎60%都是在20歲到30歲，同時這些用戶其實都受到良好的教育，76%以上都是大學以上的學歷。這裏介紹了我們過去一年多的一些不變與變化，我們的成長與進步。

推出智能媒體平台 關注內容創作

下面，我想跟大家講講我們的智能媒體平台。今天講智能媒體，實際上我們會發現更多人會關注在內容的分發和傳播上面，但是新浪的智能媒體平台與其他的會有一定的差異性。我們更加關注內容的創作，因為只有更好地創作出更高品質的內容，分發和傳播其實是一對翅膀，讓我們的用戶受到更多用戶的喜愛，從而提升用戶的黏性。

所以整體的智能媒體平台來講，我們會希望能夠幫助到內容的創作者，媒體能在內容的創作環節，以及內容的分發和傳播環節，今後我們會不斷的完善智能交互的環節，讓更多的媒體人能夠通過不同的形式，音頻也好、視頻也好、圖文也好，在不同的終端上和用戶進行交互。同時做媒體的大家也都知道信息的安全性非常重要，在這裏面其實我們也有一套完整的智能監控體系，能夠確保信息和內容的安全。

首先我們看看怎麼去幫助到今天的內容創作。今天無論是做媒體、自媒體，還是做媒體平台，都會發現其實內容的同質化是非常嚴重的。內容不是量不夠，而是量太多了，在這樣的一個環境里，我們如何能夠去創造更好的內容，更快地去創造更好的內容，這裏面其實我們通過這樣的一個鷹眼系統捕捉新的熱點。

一方面你可以通過這套系統，了解到今天在社交媒體上的熱點事件，包括即將成為熱點的事件是什麼，可以看到傳播節點不斷的擴大。另外也可以通過這個平台關注到你希望關注到的一些賬號，它有什麼樣的異動，它發了一些什麼樣的信息和內容，這對於我們其實儘早的去發現新聞線索、發現熱點的線索，其實是有非常大的幫助的。所以想創造好的內容應該先人一步。

我們發現了之後又怎麼樣能夠快速的生成一套內容？在這裏面來講，我們其實通過後台的這套系統，通過輸入關鍵詞找到相對應的，和這個關鍵詞相關的文章、圖片、視頻，能夠迅速的做精準的匹配，並且能夠合成我們的內容。這裏面不僅僅要發現，而且我們還要動作快，動作快的話你還得準確。所以其實智能媒體平台能夠幫助到大家怎麼樣快速準確的去找到我們相匹配的內容，這裏面特別是當我們做一些內容的時候，比如說你會有一些歷史上跟這件事情相關的事情，包括知識型的，怎麼樣能夠快速的補充到，我們發到內容裏面去，讓我們的內容更豐富，更多元，這裏面就需要機器幫助我們能夠做得更好。

另外，視頻來講其實也提供了相對應的快速的雲剪，和自動生成視頻專題的功能。大家在做短視頻的朋友很多，大家都明白其實做短視頻的時候除了我們創作短視頻以外，今天我們大量的都在做視頻的剪輯和聚合的工作，這類的內容其實也非常有市場，對用戶來講也非常受歡迎的。對於我們來講怎麼樣能夠通過這樣的一些工具快速的去形成我們的好內容，並且這些內容還能夠用一個相對非常智能的邏輯編輯成專題推給用戶，所以我相信智能雲剪和自動生成專題，今後對於我們做的視頻，怎麼樣能在這裏面去出彩，能夠提升一步，比其他人做視頻的時候要好，實際上專題是可以有連續的故事性，並且它的豐富程度會遠遠大於碎片化的視頻。

談完了內容的創作，我們看看今天大家都在講個性化的內容分發，推薦系統，我相信大家在座的你們身上肯定有不同的號，每一家都在談。新浪的推薦系統和傳播系統來講有什麼不一樣的地方呢？首先我先談一下微博，正是因為新浪跟微博我們在內容、在數據、在用戶和媒體賬號上充分打通，以至於我們對於用戶本身很多的行為數據及時的掌握，這對於我們來講有什麼意義呢？如何去做差異化的分發呢？主要我們會從三個方面去體現我們的差異性。

第一，今天我們做內容、做分發的時候有一點是非常關鍵的，就是你要去捕捉用戶的即時興趣，而不是長期的興趣。因為在整體的互聯網端來講，用戶的興趣，上來去看不同的內容，其實是一直在變化的。那麼如果我們通過這樣的數據體系，能夠了解到他剛才，幾分鐘以前他曾經關注了什麼樣的賬號、什麼樣的媒體內容，他的行為，反過來講當他到客戶端上的時候，實際上我們就掌握了他的即時興趣，而不是他長期的，用戶對我們來講不僅僅是一個屬性標籤，對我們來講他是一個活生生的人。所以他的每一分鐘的興趣都會發生變化。

第二，我們要講講我們的網路化的知識圖譜，它對於用戶來講意味著什麼呢？意味著當你的內容和用戶做匹配的時候，不會變得整個興趣越來越收斂。像大家經常會用一些個性化推薦的客戶端，刷到最後你看到的內容很窄，只有一個領域，甚至一個非常窄的子領域。但實際上我們通過網狀的知識關係圖譜做收斂，能夠相對性的做擴大。這樣對於用戶來說不僅能夠看到你想知道的，你感興趣的，同時還有跟這個相關的，或者說對他來說是一個驚喜，我看到了一些沒有想到的，但是我對這個內容仍然感興趣。所以其實我們在這裏面著重發力的是網狀的知識關係圖譜，而不是樹狀的。比如說我們用戶在不同的場景下，在上班路上、回家的沙發上，用戶對於內容的消費習慣是不同的。

所以我們整體的內容分發和傳播有三點非常大的差異。第一個我們通過跟微博數據打通抓住用戶的即時興趣，同時通過長期積累的網狀的知識圖譜的建設，讓用戶看到更多的驚喜。同時我們致力於在場景化做更多的工作，讓用戶隨時隨地，隨心看到不同的內容。

基本上我們總結下來，新浪的智能媒體平台對於我們來講才僅僅是開始，我們希望這個智能媒體平台實際上，它對我們來講不僅僅是一個技術上的進步，技術上的投入，對於新浪的定位來講，也在發生著變化。我們今天是一個媒體平台，我們希望給能夠更多的媒體，更多的媒體人和內容創作者提供一個智能化的平台，讓大家內容的創作、分發和傳播，能夠變得更加有效率，能夠讓我們的用戶有更好的閱讀體驗。

看點平台全新升級 推出V計劃3.0

下面我跟大家介紹一下我們的V計劃，既然我們有了這樣一個平台，在座的各位可以怎麼樣跟我們一起去合作呢？首先，入駐看點平台，為什麼看點不是賬號，而是一個平台？接下來我會給大家講看點平台是如何幫助到我們今天的媒體，特別是自媒體，怎麼樣去創作和管理我們的內容。

同時，它為什麼不是一個號呢？因為現在我相信大家都不缺一個號，不多一個，也不少一個。但實際上多一個少一個對於我們做媒體傳播的好處又在哪裡呢？其實你如果已經有了微博號，你可以完全用你的微博賬號，這樣的好處在於你可以在微博和新浪上多平台上傳，多平台推廣，同樣在新浪的客戶端上照樣你的粉絲也可以關注你，幫助你去漲粉。

另外，我們也有獎勵計劃，並不是說每一位加入我們都會分錢，分錢這件事情大家也講了很多很多，但是如何讓能夠創造優質內容的作者、媒體機構，能夠有更大的獲益，這點我們後續會介紹。

所以從內容創作上來講，剛才看到看點平台如何對我的內容創作有一定的幫助，我們對於內容創作方面給到自媒體，或者媒體的工具，管理平台，這是我們非常看重的，我們希望今後大家在使用過程中有任何的問題，可以通過手機，可以通過各種各樣的形式，及時地向我們反饋你的使用體驗。因為對我來說你是看點平台的用戶，你同樣也是我們的用戶。我們現在後端已經支持了一些功能，像線索挖掘就是剛才講到的，你如何通過後台系統不斷的捕捉熱點，動手快，動手早。

同時陸續馬上要推出的就是剛才講到的直播和雲剪，幫助你快速的把短視頻做剪輯，包括今天的直播也可以通過這個後台去剪成不同的短視頻。包括智能識圖，同時上傳發佈也是非常方便，可以多元化的內容，不管今天是做是的還是文章，還是圖片，可以一鍵發佈到多個平台，無論是新浪和微博。操作也非常的方便，你可以通過手機發，所以手機端和PC端的發佈我們同時都支持。

另外，數據對於我們去了解我們的用戶，了解我們的內容和用戶之間的關聯其實是非常重要的。這裏面我們會在後台提供實時的數據分析，包括有多少人看了，多少的反饋是怎麼樣的。包括對於誰看了，他的行為是怎麼樣，他是誰。馬上陸續要推出的有點像微博的私信，今後也可以跟你的粉絲或者是給你寫評論的人，進行一對一的溝通，因為這點我相信咱們在做很多內容的作者，或者是媒體人，他是非常希望我能夠聽到用戶的反饋。同時我能夠很真實的跟我的用戶進行溝通，你也可以去管理你自己的整個評論。前段時間有個例子很有意思，大家看到有一個是新華社三個小編的故事，一條新聞20個字，最後很有意思的是三個小編跟下面留評論的這些用戶之間的互動，它的精彩程度遠遠超過了上面20個字的快訊。

最後，我們都把這些內容做完之後，我們可以通過什麼樣的平台去做發佈，去做傳播。一段視頻上來之後，在今天的WiFi環境下可以自動播放。同時點擊進去之後在右上角，你的用戶和粉絲可以直接關注。這樣有助於後續用戶的分享和在微博上的傳播，會覆蓋更多的用戶。

談到這塊，我們進入到最後一個環節。剛才我也講到我們的V計劃重點是希望能夠提供更好的工具、更好的傳播平台，能夠助力大家增加你的用戶覆蓋和曝光量，以及你的播放量。對於平台方來講，我們非常希望我們的媒體、合作夥伴能夠有可持續性的發展，可持續性的增長。

這裏面我們會按照不同的垂直類別進行排名，進行榜單的公佈，對於不同的類別我們去確定怎麼樣給到我們做得好的媒體和自媒體獎勵和今後的商業分成。為什麼我們一定要按照這個垂直類別去分呢？因為我們做的這個術業有專攻，包括右側有一個形象的例子，我們也知道做熱點的，做萌寵，是非常受用戶歡迎的，但實際上用戶更希望能看到更多的垂直類型的內容，比如說汽車的，比如說黑科技的，比如說我如何去做瘦身、美食的，而這些通常不見得能夠比一個熱點的視頻，或者說一個熱門的新聞的曝光量，或者評論量會更高，但是它對於用戶來講是有價值的，為什麼呢？它實際上能夠滿足用戶對於專業知識方面的需求。所以在這點來講，我們的整個V計劃其實一開始就會按照不同的垂直領域來去制定不同的評估標準，當然剛才講到的發佈量和播放量是大家共同爭取的。但實際上不會單純以發佈量、曝光量、播放量來做一個大的榜單排名。還有獎勵計劃。

所以今天想跟大家介紹的所有內容就到這兒了，今天正好是6月份的最後一天，新的一個半年又要開始了，過去半年也結束了。所以在這裏面非常希望能夠在2017年的下半年，最好從明天開始，我們能夠跟大家一起合作，希望我們的智能媒體平台能夠助力我們在座的媒體人、媒體機構，能夠有更好的收穫。同時大家還希望一起共同成長、共同進步，謝謝大家。