遠雄集團董事長趙藤雄疑似涉入掏空弊案，今（ 30 ）日遭檢調聲請羈押。趙藤雄多次官司纏身，並非首次涉嫌行賄官員。 2014 年、 2015 年分別因為桃園八德合宜住宅行賄案以及新竹眷村改建案，被依 3 個行賄罪判刑 2 年、緩刑 5 年，並支付國庫 2 億元，才能免除牢獄之災。此次，趙藤雄又犯了行賄的老毛病，為新北市土城、新莊土地變更案涉嫌行賄新北市府官員，並被查出疑似掏空遠雄人壽與遠雄建設，雖趙藤雄已 73 歲高齡，但仍處於緩刑期間，是否能再度逃脫牢獄，充滿變數。

遠雄集團董事長趙藤雄不是第一次入獄， 2014 年 6 月，因桃園八德合宜住宅弊案行賄桃園縣副縣長葉世文，曾被羈押約 2 個月，隔年遭判刑 2 年、併科罰金 140 萬元，最後趙藤雄以支付國庫 2 億元方式，換取 5 年緩刑，免去牢獄之災。當時，趙藤雄曾在法庭上強調「我是真心認罪、認錯」。

此外， 2015 年 10 月，趙藤雄涉嫌在「國軍老舊眷村改建土地核屬大面積( 500 坪以上)依法標售處分」案中，行賄內政部營建署主任秘書洪嘉宏，取得眷村改建標案，訊後 1000 萬交保，全案仍在偵辦中。

而更早之前，扁家洗錢案也有趙藤雄的份， 2004 年 3 月總統大選前，趙藤雄疑給付前總統陳水扁政治獻金 3000 萬元，因調查扁家貪污洗錢案件而曝光，趙藤雄遭法務部查緝黑金行動中心傳喚說明，但因未查出捐款的直接對價關係，最後未追究刑責。

此次，趙藤雄再度因為行賄官員遭到聲押，因土城海山煤礦與新莊新亞電器土地分區變更案，涉嫌行賄新北市政府官員與議員。雖趙藤雄年歲已高，但由於 5 年緩刑期限未滿，並仍有案件未偵結，為了再度逃過牢獄之災，可預見，遠雄集團將再度擺出華麗律師團應戰。

除了趙藤雄官司纏身，永豐金控前董事長何壽川也因三寶建設弊案被收押禁見，並火速遭金管會解除職務。近期企業大老接連傳出涉及不法，除重傷公司信譽與投資人信心，另一方面，企業界人士常抱怨，國內社會充斥反商仇富氣氛，動不動喊要出走，這正當性似乎要被打折扣。