防指考供電出意外 台電巡檢考場備戰NOWnews今日新聞 (2017-06-30 15:46)
106 學年大學指定科目考試將於 7 月 1 日至 3 日舉行，為使考試順利進行，台電成立「 106 學年指定科目考試穩定供電緊急應變小組」，針對可能的突發狀況預作防範及因應，並力求供電穩定無虞。
台電指出，為讓 4 萬 7 千多名考生安心應考，已完成全國 29 個考區、 47 個分區的巡檢作業，包含利用紅外線儀器檢測配電設備及線路接頭，並會同試場人員測試設備是否正常。此外，台電將於指考期間每日派員巡視線路，同時函請各考場備妥緊急發電機或不斷電系統，力求考試期間穩定供電。
台電並預估， 7 月 1 、 2 日適逢週末假日，供電情況較舒緩，但指考期間全台高溫炎熱，台電仍會全力備戰並緊盯供電情勢，同時籲請全民共同節約用電，為考生提供穩定且放心的應考環境。
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