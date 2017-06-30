光榮特庫摩台灣宣布，Gust美少女遊戲新作《BLUE REFLECTION ：幻舞的少女之劍》將推出中文版，發售日期為9月28日。

據介紹，本作以日本學園為舞台，主角是女高中白井日菜子。在遊戲中，女主角能夠從普通學生變身為魔法少女，並與怪物展開戰鬥。遊戲是一款著墨人類本質，以羈絆為主題，真實描寫少女青春時代的「英雄RPG。」

《BLUE REFLECTION：幻舞的少女之劍》的人設由岸田梅爾負責，他曾為鍊金工房系列設計過人物形象。目前，遊戲的中文網站已經上線，中國玩家將可以更好的了解遊戲世界觀、角色、遊戲系統和開發理念。