新浪科技訊 6月30日消息，在世界智能大會上，格力電器董事長董明珠發表《智能時代的工業機遇》主題演講。董明珠稱，站在普通人的角度，希望專家們研究一些接近市場和需求的事務，例如可否利用智能技術實現零車禍等。

董明珠認為，智能時代要解決的問題包括健康、安全等，在此請求科學家們研究一些接近市場和需求的事務，如可否利用智能和技術減少車禍的發生，甚至達到零車禍，「這或許更加實在」。此外，科學家們可否通過大數據，實現所有車輛間的安全駕駛，做出提前預判，從而保證駕駛人和路人的安全。

「幻想和夢想要有，但更應該回到現實中」，董明珠稱，智能時代並非看不見摸不著，解決現實問題更有意義。

此外，董明珠還在大會上談及了格力的人才架構。她認為，企業的人才不僅需要關注高端層次，還需要關注基層員工。格力今年校招1600名大學生，目前已擁有9個研究院和56個研究所，技術人員已超萬人。（韓大鵬）