（中央社記者韓婷婷台北2017年6月30日電）中華民國電子競技運動協會（CTeSA）今天公布「電競協會滑起來」影片，由理事長鄭寶清與張家兄弟統神、國動主演，透過短劇讓大家認識電競協會。



經過多年努力後，電競產業終獲正名，在政府越來越重視電競產業發展的情況下，電競替代役、電競專班、產官學合作等也孕育而生，近期電子競技納入運動產業發展條例已初審通過。



為了讓大家更清楚電競協會所扮演的角色，鄭寶清特地親自出馬與《亞洲統神-張嘉航》及《鼻地大師國動-張葦航》共同主演短劇讓民眾進一步了解電子競技運動協會到底都在做些什麼。