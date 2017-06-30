（中央社記者邱柏勝、楊淑閔、黃麗芸台北2017年6月30日電） 7月1日起政府多項新制即將上路，其中與民眾息息相關的包括網路申報遺贈稅將新增金融憑證及健保卡兩種申報憑證，繳稅管道也增加透過晶片金融卡網路繳稅。



7月1日起多項新制將上路，其中不少與民生有關，範圍包含交通、食安、郵政等，財經產業方面也有新制上路。



其中，為照顧花東及離島地區農民用肥權益，行政院農業委員會7月1日起將補助運輸至花東及離島的化肥運費每公噸新台幣 500元，每包20元，以平衡各地區農民用肥成本差異性。



且為了配合新農業推動方案，促進國內有機及友善農業發展，化肥補貼措施也將轉型，停止剩餘39號及特43號等 2種化肥價差補貼，相關經費轉為推動有機質肥料、微生物肥料等補助措施。



經濟部智慧財產局自7月1日起正式施行新修正的專利進步性審查基準，增列該發明所屬技術領域中具有通常知識者可為一群人情況外，也採行新的面詢機制，盼有助於雙向有效溝通，釐清案情認知差距，提升專利審查品質及效率。



同時，鑒於歐盟105年2月27日終止對中國大陸製螺絲貨品反傾銷稅措施，今年 7月13日起，自由貿易港區事業輸出螺絲貨品至歐盟可免經經濟部核准。



至於民眾最關心的網路申報遺贈稅，從過去僅可用自然人憑證申報，7月1日起將新增兩種申報憑證，包括金融憑證及健保卡，繳稅管道也增加透過晶片金融卡網路繳稅。