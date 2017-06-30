舞弊成常態 資誠：近2年36%企業曾遭遇中央社 (2017-06-30 16:03)
（中央社記者邱柏勝台北2017年6月30日電）近年企業舞弊案頻傳，根據資誠（PwC）調查，2016年仍發現有36%的企業在過去2年曾遭遇舞弊，顯示舞弊是現代企業所面對的挑戰中，最為棘手且普遍的問題之一。
資誠會計師事務所、台灣誠正經營暨防弊鑑識學會與普華商務法律事務所今天舉辦「企業營運法律風險與舞弊防制研討會」，台大會計學系名譽教授兼台灣誠正經營暨防弊鑑識學會理事長蔡揚宗表示，台灣自21世紀起重視公司治理問題，10幾年來雖然看似有些進步，但也有不少盲點亟待改善。最大的盲點包括先天不足、後天失調，只重形式、不管實質，法規矛盾、無所遵從等。
普華國際財務顧問公司執行董事劉國佑表示，資誠於2001年起開始進行全球經濟犯罪調查，至2016年仍發現有36%的企業在過去2年曾遭遇舞弊，顯示舞弊是企業所面對的挑戰中最為棘手且普遍的問題之一。
此外，在提供國際及國內客戶鑑識會計服務的經驗中，發現多數企業在其治理與內控環境的建置與運作方面，如能預先防制及改善，將比事後究責來得更重要。
普華商務法律事務所主持律師蔡朝安則認為，董事會應為全體股東最大利益盤算，然而，董事會基於其資訊優勢及資源優勢，如何確保其義務履行，法律及實務上均有困難。因此，應訂定適切且務實的規範，才能期待董事「兢兢業業」，免於無謂濫訴壓力，亦能使不適任的董事負起責任。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【福義軒】手工芝麻/機能/咖啡/抹茶/巧克力/優格蛋捲(任選1
- 【御風茶堂】福壽山品級頂峰半生熟高山茶(4斤共16罐/附提袋
- 【健身大師】居家型專業手握心跳電動跑報步機
- 【御田】頂級黑羽土雞精品手作牛蒡滴雞精(10入禮盒x2盒)
- 天梭 TISSOT PRC200系列 帥氣計時運動時尚皮革腕錶-黑面-T0
- 【電子票券】汐止遠雄購物中心悅來秀廚自助式吃到飽午餐或
- 【御風茶堂】高海拔大禹嶺品級手捻冬茶(3斤共12盒/附提盒)
- 【喝茶閒閒】嚴選機採陳年老茶王(共12罐)
- TISSOT T-Classic Carson 經典榮耀再現機械式男性腕錶-玫塊
- 【海鮮大王】蝦爆滿漢全席2套組(肥豬蝦600g*1+紅蝦600g*1+
任天堂Switch銷售報喜 概念股不同調【中央社】
中美研究顯示恐龍滅絕後蛙類開始「崛起」【北京新浪網】
盤點半年召回：四成高檔車存隱患 七成特斯拉有問題【北京新浪網】
日本新幹線新型試驗列車將力爭以時速360公里運行【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》