（中央社記者邱柏勝台北2017年6月30日電）近年企業舞弊案頻傳，根據資誠（PwC）調查，2016年仍發現有36%的企業在過去2年曾遭遇舞弊，顯示舞弊是現代企業所面對的挑戰中，最為棘手且普遍的問題之一。



資誠會計師事務所、台灣誠正經營暨防弊鑑識學會與普華商務法律事務所今天舉辦「企業營運法律風險與舞弊防制研討會」，台大會計學系名譽教授兼台灣誠正經營暨防弊鑑識學會理事長蔡揚宗表示，台灣自21世紀起重視公司治理問題，10幾年來雖然看似有些進步，但也有不少盲點亟待改善。最大的盲點包括先天不足、後天失調，只重形式、不管實質，法規矛盾、無所遵從等。



普華國際財務顧問公司執行董事劉國佑表示，資誠於2001年起開始進行全球經濟犯罪調查，至2016年仍發現有36%的企業在過去2年曾遭遇舞弊，顯示舞弊是企業所面對的挑戰中最為棘手且普遍的問題之一。



此外，在提供國際及國內客戶鑑識會計服務的經驗中，發現多數企業在其治理與內控環境的建置與運作方面，如能預先防制及改善，將比事後究責來得更重要。



普華商務法律事務所主持律師蔡朝安則認為，董事會應為全體股東最大利益盤算，然而，董事會基於其資訊優勢及資源優勢，如何確保其義務履行，法律及實務上均有困難。因此，應訂定適切且務實的規範，才能期待董事「兢兢業業」，免於無謂濫訴壓力，亦能使不適任的董事負起責任。