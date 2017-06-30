？ 《權力的遊戲》第七季還有半個月的時間就要回歸，全劇的結局時刻同樣越來越近。不過在正劇結束后，HBO還將繼續圍繞維斯特洛大陸的傳奇故事開發一系列《權力的遊戲》衍生劇。

繼劇集幕後兩位製作核心——大衛·貝尼奧夫與D·B·魏斯宣布不會參與衍生系列之後，扮演「龍媽」丹莉妮斯·坦格利安的英國女星艾米莉亞·克拉克同樣表示不會出演衍生劇。近日在接受《滾石》雜誌採訪時，克拉格透露：「我相信《權力的遊戲》一定會出前傳後傳之類的作品。但我再拍一季就完事了。」

【遊俠網】《權力的遊戲》第七季新預告？

據悉第八季會是《權力的遊戲》全劇的完結篇，由於製作過程較為複雜，第八季可能延期至2019年播出。屆時劇中的主要演員將隨劇情的完結離組。

HBO方面並沒有公開正在籌備中的四部衍生劇各自要拍什麼故事，衍生劇的拍攝工作短時間內也不會正式啟動。原著《冰與火之歌》的作者喬治·R·R·馬丁會親自參與其中兩部衍生劇的編劇工作，衍生系列的正統敘事將得到保障。