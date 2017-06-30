《怪物獵人世界（Monster Hunter World）》製作人辻本良三與總監德田優在接受國外媒體採訪時表示：「《怪物獵人世界》是《怪物獵人》系列的正統續作。」讓我們看看關於本次訪談的詳細情報。

國外記者在問及「《怪物獵人世界》是不是《怪物獵人5》」時，《怪物獵人世界》製作人辻本良三表示《怪物獵人世界》是《怪物獵人》系列的正統續作，並非是外傳作品。

遊戲名之所以沒有使用數字，也是為了照顧一部分新手玩家。因為《怪物獵人世界》的故事與前面幾部作品並沒有直接聯繫，如果採用數字標題，或許會讓新玩家們感到「壓力巨大」，例如他們會擔心沒有玩過前面的作品會不會影響《怪物獵人世界》的體驗等。為了打消玩家們的這種擔心，遊戲官方決定採用「更加能夠展示遊戲關鍵概念」的方式來為遊戲取名，因此《怪物獵人世界》這個名字誕生了。

對於許多媒體認為本作「西方化」的問題，辻本也對此做了解答。

辻本說，本作是一個充滿了掠食者、獵物以及小生物之間互動的、活靈活現的、呼吸著的生態系統，即使這裏沒有玩家，也會作為一個真實的生態系統正常運轉。在這個概念下，他們取消了載入畫面。雖然本作並非一個完整的開放世界，但遊戲內擁有不同概念的不同地圖，這些地圖還會有數字的表示，但這些地圖之間都採用了無縫連接。

為了讓新的遊戲要素成功、完美地在遊戲中運行，他們會考慮到所有事情，這些都需要依據概念從上而下進行，而不是先改具體功能再從下而上修改。

除了遊戲畫面提升之外，遊戲AI也相繼變得更加聰明了。和前作相比，本作變複雜了太多：怪物要想哪裡前進、如何追蹤玩家、如何攻擊玩家。製作者們需要保證怪物正確的反應，並且在環境中要顯得真實。

另外，《怪物獵人世界》還將登陸PC平台，但不同步。辻本表示，這是因為《怪物獵人世界》在內部開發之前還沒在PC上製作太多內容，所以他們為PC版請求更多的一些時間，從而為大家帶來更加優化了的版本。

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