日本彩色肌膚流行受追捧 大波怪異殺馬特妹子來襲！北京新浪網 (2017-06-30 16:12)
大家還記得那些曾經風靡涉谷的日本黑妹們嗎?在日本有很多怪異時尚風格受不少年輕人追捧，卻不為常人理解和接受，如今又開始流行彩色肌膚，真的不是cosplay，鐵柱實在理解無能，你們感受一下。
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