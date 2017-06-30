水岸綠廊新亮點 萬巒泗溝親水空間完工



(中央社訊息服務20170630 15:16:37)屏東縣政府推動水岸綠廊專案，辦理「萬巒水之旅-泗溝親水環境營造規劃設計暨工程案」，將萬巒吊橋旁無法通行之佳平溪右岸堤頂，設置帶狀河濱公園，可供行走或騎乘自行車，縣長潘孟安今天前往視察剛竣工的親水空間，期待透過完整的路網規劃，促進地方休閒觀光及產業的興起。



這項工程基地位於萬巒吊橋旁佳平溪右岸堤頂，由縣府編列經費並向交通部觀光局爭取補助共900萬元推動，設置約500公尺長的帶狀河濱公園，工程項目包含鋪面改善、植栽綠美化、導覽指示牌以及休憩座椅等，將萬巒吊橋與堤頂空間連結，本段屬東港溪自行車系統之一，可串聯至五溝水聚落、泗溝水聚落、豬腳街、可可園等景點。 縣長潘孟安昨日上午在萬巒鄉長林碧乾等人陪同下前往視察竣工工程，潘縣長指出，水與客庄聚落的發展息息相關，縣府花了2年多的時間在客庄盤點，於六堆地區尋找親水營造點，泗溝是其中一處，包含先前已完工的二崙敬聖亭水岸空間、龍頸溪畔公園人行步道，以及進行中的糶糴達達港水環境、高樹大路關河壩親水空間、新埤建功親水空間改善等，未來也將分年分期執行其他親水空間營造計畫，以「客庄水之旅」為目標，重現過去與「水」的美好的關係，創造更優質的客庄生活記憶空間。



縣府客務處表示，六堆客庄有豐富精采的水環境，萬巒更是屏東重要的客家地區，有著豐富的歷史、文化、產業及人文環境，東臨大武山下緊鄰185縣道。借由此次屏東縣政府積極營造建置萬巒地區優質親水空間，結合周邊景點資源，帶動客庄產業、觀光之動能，串聯起萬巒鄉的生態地景與生態之旅遊的規畫。



本區域營造點鄰近萬巒吊橋，期盼在營造點規劃後帶動起萬巒綠色生活新指標，更能串起佳平溪河堤旁兩側的自行車步道，銜接至五溝村。結合潮州-萬巒-內埔自行車道等交通網絡，在營造點的設置後，一同打造出東港溪與佳平溪河岸旁的自行車散步道，帶進萬巒綠色生態慢遊廊帶新體驗。



訊息來源：屏東縣政府



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