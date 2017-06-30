解密中小企業電商攻略布局南向新市場 跨境電商研討暨媒合會協助中小企業前進東南亞市場



(中央社訊息服務20170630 15:15:07)經濟部中小企業處於今天下午1時30分假臺北世貿一館舉辦【解密中小企業電商攻略布局南向新市場】跨境電商研討會暨媒合會，現場反應熱絡，超過250位企業代表與會。除邀請經營跨境電商之重量級講師剖析中小企業如何善用新興科技以小搏大外，並結合國際重要電商平臺及金物流商進行一對一媒合交流，提供多項優惠資源給中小企業運用，協助強化跨國電子商務能量。



研討會由臺灣天然養生食品産業群聚輔導顧問-安口食品機械歐陽禹董事長分享如何協助群聚開拓南向市場，以及十藝生技宋美蒔執行長分享如何運用跨境電商O2O虛實整合方式打進東南亞市場。淡馬錫與 Google 發表的報告顯示，東南亞網路經濟將在 2025 年成長至 2,000 億美元；因此，政府新南向政策，將東協做為臺灣內需市場外的延伸，中小企業處協助中小企業透過電商平臺，以最有效率最節省成本的方式，將臺灣優質的產品透過跨境電商行銷東南亞。



在媒合會部分，此次活動邀請Lazada、Viewider、聚豐全球 wegoluck等跨國電商平臺及Payoneer、順豐速運等金物流商，共同參與活動進行一對一媒合洽談，中小企業依不同目標市場需求，與跨境電商業者進通路合作拓展海外市場，透過聯手共好策略，一起攜手南向拓展商機。 主辦單位表示，這股電商大浪潮，中小企業不容忽視。中小企業處蘇文玲副處長指出，數位經濟時代帶動消費型態及商業模式的改變，是無法逆轉的事實，因此中小企業應該加快腳步進行電商布局，正面迎接全球銷售無國界的跨境電商大時代。未來中小企業處將持續協助具潛力外銷中小企業運用國際電商平臺與東協當地市場通路接軌，增加臺灣品牌知名度，透過各項研討及產業專家的經驗交流分享活動，協助中小企業加速拓展海外，打開東協市場商機之路。



本案新聞發言人：經濟部中小企業處 蘇文玲副處長辦公室電話：02-23680816轉203電子郵件信箱：wenling@moea.gov.tw



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訊息來源：經濟部中小企業處



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