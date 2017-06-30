花東共軌創新機 產官學研齊創新 東臺灣產業跨領域創新中心揭牌 跨域創新加值花東產業競爭力



(中央社訊息服務20170630 14:57:36)科技新農業在東台灣落地生根了！工研院與資策會共同成立的「東台灣產業跨領域創新中心」今天正式揭牌，中心位於工研院花蓮OMEGA ZONE。將以「科技新農、智慧觀光、數位城鄉、健康永續及偏鄉教育」為重點，整合產、官、學、研跨界跨域創新研發資源，發揮跨校、跨縣、跨領域優勢，為地方注入科技創新能量，帶動青年返鄉創業與就業，加值原民部落特色產業轉型升級。



工研院協理段家瑞表示，科技創新是產業轉型升級的關鍵，也是帶動經濟成長的主要驅動力。工研院響應政府「軟硬整合 創新研發」之號召，今年初開始與資策會共同攜手以「花東共軌雙核心 連結在地策略」為主軸，自主投入資源在花蓮建置「OMEGA ZONE」創新應用場域，強化東部地方產業發展，協助東臺灣中小企業培養創新研發能力，並發展地方與原民特色產業。「東臺灣產業跨領域創新中心」乃是集結了工研院「OMEGA ZONE」、資策會「未來設計實驗室」及東華大學、臺東大學等東部學研單位能量，並在花蓮、臺東兩地方政府支持下，提供東部產業最完整的服務，聚焦「科技新農、智慧觀光、數位城鄉、健康永續及偏鄉教育」等五大領域，未來將共同爭取中央各部會更大、更多的支持與資源。藉由這五大領域的深化耕耘，期望能有效振興在地產業、活絡偏鄉及部落經濟，全方位提昇花、東地方產業能量。 段家瑞進一步指出，東臺灣產業跨領域創新中心將結合工研院在智慧觀光、健康永續領域累積豐沛技術經驗；資策會多年來在數位城鄉領域的輔導成果；東華大學及臺東大學對於偏鄉教育及科技新農領域共同合作為「花東地區」帶來突破性改變與貢獻。現階段東台灣產業跨領域創新中心將以產業需求來啟動「產業跨領域合作主題」，爭取政府資源，推動東部地區產學研跨域創新合作，帶動東部地區產業創新加值新契機。



資策會副執行長何寶中於致詞時，則特別以資策會創新應用服務研究所(創研所)團隊開發「神農一指收」產銷平臺為例，點出此服務已實際導入花東地區，協助花蓮富里在地小農及農企業，打造花蓮富里米鄉成為全台第一個利用影像紀錄產地認證標章的地區，協助產銷人員及每位消費者追蹤產品生產履歷，為民眾食安嚴格把關。



同時，為解決偏鄉小校師資不足、資源不足等議題，資策會數位教育研究所(教研所)更以小校聯盟直播共學模式為起點，至今推動逾22縣市、超過750間國中小、2萬名師生參與；其中花東地區，已有台東海端國小等13校加入，目前並吸引「台東晨光學苑」自學團體參與，學習智高、機器手臂等程式教育課程。資策會何副執行長指出，包括教研所的小校聯盟之新型態教育服務、資策會數據科技與應用研究所(大數據所)研發的「VZ TAIWAN」智慧觀光App、以及教研所為史前館創作的「臺東卑南部落史前VR巡禮」、富里行動觀光VR虛擬實境體驗等，皆企盼能抛磚引玉、先試先行，為花東地區帶來跨領域創新應用與服務；未來，資策會更將持續善用在地數位創新的能量，以科技力、為東部產業提供加值應用服務，促進在地特色產業蓬勃發展。



工研院與資策會長期運用科技輔導東部特色產業及原民部落特色作物轉型升級，今日在「東臺灣產業跨領域科技創新中心」的會場上也同步展示科技新農、數位城鄉、虛擬實境與擴增實境技術體驗，包括工研院「先進農場-健康生技苗、植物藥源工廠」、「戶外環境感知智能監測系統」、「全程溫度溯源保鮮管理」、「智慧藥師揀藥指引系統」、「智慧型能源管理系統」、「系統監測技術與營運管理平台」；及資策會「神農產銷平台」、「花蓮富里行動 VR 觀光導覽系統」、「小校聯盟-遠端授課 ClassFu解析學習偏好及ChatBot學習機器人」等多項技術及產品，共同展現促進在地產業、活絡偏鄉經濟之決心與實力。



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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