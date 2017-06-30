全球三大深度學習巨擘之一 Facebook人工智慧研究院院長訪資策會 讚臺灣軟硬整合環境 造就AI發展優勢中央社 (2017-06-30 14:57)
全球三大深度學習巨擘之一 Facebook人工智慧研究院院長訪資策會 讚臺灣軟硬整合環境 造就AI發展優勢
(中央社訊息服務20170630 14:57:09) Facebook人工智慧研究院(Facebook AI Research, FAIR)院長Dr. Yann LeCun於6月29日來台三天，第一天拜會資策會，由資策會郭耀煌董事長接待，針對台灣在AI領域之發展方向與合作機會交換意見，會後並與資策會同仁座談，分享AI軟體應用之發展以及產學合作的可能模式。
Dr. Yann LeCun表示台灣在全球硬體製造方面有相當大的優勢，尤其在AI專屬的晶片設計與製造上，後續可進一步研商可能的合作機會。另外台灣可嘗試發展AI的軟硬整合應用之終端裝置(end device)，資策會可積極扮演此關鍵的角色。
Dr. Yann LeCun被業界譽為“卷積網路之父”，其所發明的卷積網路模型，被廣泛地運用在電腦視覺和語音辨識應用，讓世人重新了解深度學習技術的潛力。近年在Dr. Yann LeCun的帶領下，Facebook致力於人工智慧研發，包括運用AI更快速且精準地翻譯網頁上的文字，及藉由人臉辨識協助使用者快速分享照片等。
Dr. Yann LeCun後續也將在臺灣大學、交通大學以及成功大學演講與座談，同時參訪南部科學園區及台南國家高速網路中心，視察Facebook人工智慧研究院所開發的AI開源軟體在台灣主機的運作情形。
訊息來源：財團法人資訊工業策進會
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