潘縣長視察恆春龍潭橋至龍鑾橋路面及排水改善工程



(中央社訊息服務20170630 14:56:27)屏東縣恆春鎮龍鑾路因地勢較低，以致颱風豪雨來臨時，常因淹水造成當地龍鑾路及龍泉路段封閉，影響用路人往來通行及救災作業，經縣府自籌經費及爭取水保局補助進行改善工程，預計7月1日起正式通行，潘孟安縣長29日下午至地方視察進度，感謝工作人員辛苦。



但公路總局第三區養護工程處即將辦理鄰近龍鑾橋改建工程，工期長達一年半，影響當地交通甚鉅，潘縣長十分關切，指示工務處儘速與公路總局協調，希望能縮短工期，以減輕對當地交通的衝擊。



龍水社區龍泉路龍潭橋至龍鑾橋路面及排水改善工程，縣府自行籌措經費500萬元，並向水保局爭取500萬元，總計1000萬元辦理改善，包含拓寬改建龍鑾一號橋、道路墊高長度計約266.6公尺、相關交通設施改善（護欄、引道銜接等）等。



因地方建議考量該區域排水特性，於龍鑾路左側支流增設一排水過路箱涵作為分流，由於新增箱涵施作，原本施工封路至7月10日，後來縣府考量該路段為恆春鎮龍水里與恆春市區往來交通要道，責請承辦廠商加緊施工腳步，提前於6月底前完成主要工程先行開放通車，減少民眾繞道不便。



訊息來源：屏東縣政府



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