人事總處：行政院人事行政總處「e等公務園+學習平臺」啟用儀式



(中央社訊息服務20170630 14:20:33)為整合公部門數位學習資源，降低政府整體財政負擔，並結合新興數位趨勢與時俱進，行政院人事行政總處業整合所屬公務人力發展中心「e等公務園」、地方行政研習中心「e學中心」及高雄市政府「港都e學苑」與臺南市政府「e學補給站」等公部門4大數位平臺，建置「e等公務園+學習平臺」，訂於本（106）年7月1日起至9月30日辦理試營運，請公務同仁一起加入體驗，協助提供使用心得，以更優化平臺友善度，並於本年6月30日於人事總處公務人力發展中心前瞻廳舉辦「106年度第1次訓練進修協調會報暨e等公務園+學習平臺啟用儀式」，邀請各主管機關辦理訓練進修業務之主管或主辦人員及各公務訓練機關（構）業務主管或主辦人員約155人一同見證。



鑒於過去公部門數位學習資源分散於不同數位學習平臺，為利資源有效運用，並降低各數位學習平臺重複開發、節省系統維運成本，避免機關間課程交換之轉換負擔，爰規劃建置「e等公務園+學習平臺」，以整合公部門數位學習資源，並邀請各機關（構）加入成為加盟機關，促使有效橫向互動及分享資源，統一公務人員數位學習入口，提供公務人員便利迅速的數位學習管道。



「e等公務園+學習平臺」將運用開放式課程、磨課師（MOOCs）課程、專班混成課程、微學習及線上直播課程等新型數位課程，並連結國立公共資訊圖書館之電子書平臺，亦可在不同行動裝置上使用，以提供公務人員數位學習全新體驗。



人事總處表示，為結合新型數位科技之發展，本次創新體驗活動除參加人員得以個人手機掃描機器人螢幕顯示之QR Code，或利用迎賓機器人掃描身分證功能即可完成報到手續以外，並將請智慧型機器人Pepper擔任啟用儀式活動主持人之一，介紹「e等公務園+學習平臺」之功能及特色，當日將與南投、臺南、高雄之公務同仁同步視訊啟用儀式，讓更多公務同仁共襄盛舉，以擴散「e等公務園+學習平臺」推動成效，另於會場設置數臺all-in-one電腦，播放平臺功能介紹影片，以利大家一起加入「e等公務園+學習平臺」。



聯絡人：培訓考用處林科長韻青電話：（02）23979298轉513



訊息來源：行政院人事行政總處



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