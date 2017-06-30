雲科大舉辦「台灣打工度假青年鏡頭下的澳洲」攝影展中央社 (2017-06-30 14:20)
雲科大舉辦「台灣打工度假青年鏡頭下的澳洲」攝影展
(中央社訊息服務20170630 14:19:38)國立雲林科技大學自106年7月4日起至27日止，在該校藝術中心舉辦「台灣打工度假青年鏡頭下的澳洲」攝影展，歡迎民眾前往參觀。
台灣年輕人近3萬人在澳洲打工度假，透過這些年輕朋友的攝影鏡頭來看澳洲，雲科大藝術中心和澳洲辦事處合作舉辦攝影展，評審從上千件攝影比賽作品中，挑選出34幅績優作品，透過精彩的照片，讓大家感受到這些年輕背包客積極探索、勇敢、追尋自我的精神。
訊息來源：國立雲林科技大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216462.aspx
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